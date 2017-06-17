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Цаевзарг (Незнакомка) Апти Бисултанов17.06.2017 | 12:56
Перевод на русский: Цаевзарг (Незнакомка) Апти Бисултанов.
Я уже был с тобой
Когда ты вдруг зашла Удивившись безмерно..
Я спросил у тебя: - Скажи, незнакомка Ты узнала меня? - А ты разве не знаешь? Но ты мне не ответила..
Годы мимо текли
Вновь к тебе обратил я Свой взор и спросил:
- Скажи, незнакомка Ты встречала меня? - А ты разве не знаешь? Тут вдруг дверь распахнулась сама по себе
Потолок раскололся Дом растаял во мгле
Сам с собой я остался Ты с собою осталась
Все вопросы мои Без ответов остались Расставания наши Вновь и вновь повторялись
Но лишь ты появлялась
Я терял тебя сразу Ты с собою себя У меня забирала
Но уйдя в сотый раз Лишь милее казалась Я с тобою иду - птицей в небо взмываешь
Я тебе улыбаюсь - недовольной бываешь
Я стою - солнцем волны лаская Растекаешься в море воспоминаний След ушедших времён почти неприметен
И лишь глаз муравья твоих рук тень заметит
Сердце полное страсти кладя в изголовье
В плену грёз о тебе остаюсь я надолго Я ввысь устремляюсь - камнем виснешь на шее
Я сержусь на тебя - улыбаешься мило Души моей твердь твоё рушит молчанье
Я в отчаяньи глохну истомлён ожиданьем Волны ищут свой брег - жизнь куда-то умчалась
Но я тщетно вниманьем твоим завладеть всё пытаюсь Ты во власти условностей этого мира Остаёшься на сердце моём тяжким грузом............
#видео@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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