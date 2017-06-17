Цаевзарг (Незнакомка) Апти Бисултанов

17.06.2017 | 12:56

Перевод на русский: Цаевзарг (Незнакомка) Апти Бисултанов.

Я уже был с тобой

Когда ты вдруг зашла Удивившись безмерно..

Я спросил у тебя: - Скажи, незнакомка Ты узнала меня? - А ты разве не знаешь? Но ты мне не ответила..

Годы мимо текли

Вновь к тебе обратил я Свой взор и спросил:

- Скажи, незнакомка Ты встречала меня? - А ты разве не знаешь? Тут вдруг дверь распахнулась сама по себе

Потолок раскололся Дом растаял во мгле

Сам с собой я остался Ты с собою осталась

Все вопросы мои Без ответов остались Расставания наши Вновь и вновь повторялись

Но лишь ты появлялась

Я терял тебя сразу Ты с собою себя У меня забирала

Но уйдя в сотый раз Лишь милее казалась Я с тобою иду - птицей в небо взмываешь

Я тебе улыбаюсь - недовольной бываешь

Я стою - солнцем волны лаская Растекаешься в море воспоминаний След ушедших времён почти неприметен

И лишь глаз муравья твоих рук тень заметит

Сердце полное страсти кладя в изголовье

В плену грёз о тебе остаюсь я надолго Я ввысь устремляюсь - камнем виснешь на шее

Я сержусь на тебя - улыбаешься мило Души моей твердь твоё рушит молчанье

Я в отчаяньи глохну истомлён ожиданьем Волны ищут свой брег - жизнь куда-то умчалась

Но я тщетно вниманьем твоим завладеть всё пытаюсь Ты во власти условностей этого мира Остаёшься на сердце моём тяжким грузом............

#видео@caucasus_now

Валерия Верхорубова