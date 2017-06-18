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Известный своими необычайными подвигами рыцарь Шоджэн Шумахо18.06.2017 | 15:28
Рассказывают, что известный своими необычайными подвигами рыцарь Шоджэн Шумахо не отличался внушительной внешностью. Маленького роста, худой, с шашкой, достающей до земли, он всегда вызывал удивление у тех, кто видел его впервые: "Неужели это тот самый Шоджэн Шумахо, слава о котором гремит на всю Черкесию?".
Он оказался в числе защитников кабардинского аула Карамурзино на реке Лабе в 1825 году, когда практически все его жители были истреблены отрядом под командованием Бековича-Черкасского. Отбиваясь от солдат и казаков, Шумахо легко, играючи поражал их, орудуя то шашкой, то ружьем, то пистолетом. Взбешенные этим, нападающие окружили его толпой со всех сторон, проткнули штыками и подняли высоко вверх. Все еще живой, он осмотрел сверху поле боя и, обратившись к друзьям, крикнул: "Смотрите сюда - вы говорили, что я мал ростом, но ведь я выше вас всех!"
(С)Барасби Бгажноков
Валерия Верхорубова
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