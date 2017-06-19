АБРЕК ВАРА - НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ

19.06.2017 | 16:31

Вара ( Бенойн Вара) – представитель тейпа беной, родом из селения Новые Атаги (по другим данным из с.Гехи). Точная дата рождения неизвестна, но, по-видимому, Вара родился в начале девятнадцатого века.

В эпоху Кавказской войны Вара был соратником шатойского наиба Атаби Атаева.В 1860- 1861 годах участвовал в восстании под руководством Байсангура Беноевского, Солумгерин Солтамурада, Атаби Атаева и Умы Дуева. После подавления восстания примкнул к зикристам

После разгрома зикристов около селения Шали 18 января 1864 года (эти событие вошло в историю как «кинжальный бой»), становится знаменитым абреком.

А. Ипполитов. Укр. Шатой. 15-го ноября 1868 года.

После шалинских событий Вара окончательно ушел в абреки и начал терроризировать власть , совершая вместе с маленькой группой набеги на русские военные отряды и обозы.

Царское командование объявило большую награду за поимку непримиримого абрека.Однако невероятная любовь и популярность Вары среди народа раз за разом помогали ему уходить от засад и выходить живым из, казалось бы, безнадежных ситуаций.

Охотился за Варой и его кровник- чеберлоевский наиб Мурад Гуданат. В 1865 году он выследил Вару, когда тот остановился на ночлег в с. Старые Атаги и появившиеся на месте взвод драгун окружил дом и завязался жестокий бой, когда закончились боеприпасы и нечем стало отстреливаться , раненный Вара с кинжалом в руках кинулся в ряды солдат и погиб.

Дал г1азот къобал дойл цун!

Валерия Верхорубова