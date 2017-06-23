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Архив аналитики
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Названия народов на Ингушском23.06.2017 | 18:43
Названия народов на Ингушском
Ингуш-гIалгIа(-й) Чеченец-нохчо(-ий) Дагестанец-селе(-ий) Грузин-гурже(-ий) Армянин-эрмало(-ой) Осетин-хIире(-ий) Кабардинец-гIаьбарто(-ой) Русский-эрсе(-ий) Казак-гIаскхе(-ий) Балкарец-балкхаро(-ой) Кумык-гIумке(-ий) Ногаец-негIе(-ий) Хевсур-пхъе(-ий) Тушин-бацо(-ой) Черкес-черсе(-ий) Аварец-жIайхо(-ой) Индиец-хIинде(-ий) Азербайджанец-гIажаро(-ой) Кубанский казак-кобанхо(-ой) Крымский татарин-гIирмалхо(-ой) Калмык-гIалмакхe(-ий) Еврей-жукте(-ий) Араб-Iарбе(-ий) Немец-немце(-ий) Турок-хонке(-ий) Японец-японц(-аш) Француз-прансус(-аш) Англичанин-ингалсе(-ий) Американец-амерканц(-аш) Цыган-цегаьн(-аш) Карачаевец-къарше(-ий) Андиец-Iанде(-ий) Перс-пхьарсе(-ий) Венгр-хункар(-ий) Лакец-гIазгIумке(-ий( Татарин-гIезло(-ой) Абазин-абзо(-ой) Сван-соано(-ой) Окончание -е произносится как«и»
Валерия Верхорубова
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