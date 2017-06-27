Мастер любовной лирики Саят-Нова

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Мастер любовной лирики Саят-Нова27.06.2017 | 17:42
Сая́т-Нова́ (арм. Սայաթ-Նովա; груз.საიათ-ნოვა; азерб. سایاتنووا / Sayat Nova; перс. سایاتنووا), псевдоним Арутю́на Саядя́на (арм. Հարություն Սայադյան) (1712—1795) — армянский поэт и музыкант (ашуг), мастер любовной лирики.
На протяжении более чем 150 лет жизнь и творчество известного поэта является предметом дискуссий в среде литераторов, языковедов, историков и философов. Тем не менее, множество важных обстоятельств и подробностей его жизни до сих пор не до конца выяснены и не изучены. Во многом, это вина самого поэта — великого мастера литературных мистификаций, автора своего неповторимого закодированного языка. Достоверных сведений осталось немного — это случайные факты из песен поэта, страницы рукописных сборников, составленных им и его сыном Оганом, рукописи, переписанные Саят-Новой, письменные грузинские источники, воспоминания современников, которые знали его лично, и пересказы. Поэт писал стихи на нескольких языках — сохранилось 68 его произведений на армянском, 34 — на грузинском и 115 на азербайджанском (большинство из последних пока не опубликованы и хранятся в Азиатском музее в Санкт-Петербурге).
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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