Хабзэ. Отношение человека к Природе

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Хабзэ. Отношение человека к Природе28.06.2017 | 13:02
Отношение человека к природе, к окружающему миру, является частью Хабзэ.
Природа является творением, проявлением, и живым храмом Бога. Картина Природы - самая священная и просветляющая человека.
Хабзэ требует почитать Природу, уважать её, и беречь.
Охотиться разрешается только с последней декады октября (после 20-го числа) - начало месяца ЩакIуэгъуэ, по февраль.
Выходя на охоту, человек имеет право подстрелить одного бегущего по земле, одного летающего по воздуху и одного плавающего по воде представителя животного мира. Поэтому черкес брал с собой на охоту только три стрелы.
Запрещается убивать самок, детенышей, и особо красивые, крупные экземпляры животных.
Каждый человек, выходя в лес весной, должен брать с собой черенки лучших сортов плодовых культур, чтобы привить их на дичку.
Деревья можно рубить только после завершения периода сокодвижения.
Человек, идя в лес с топором, должен завернуть его в чехол.
По завершении строительства дома нужно вернуть природе свой долг: посадить столько же деревьев, сколько было использовано для постройки жилища.
Собирать ягоды, фрукты надо осторожно, аккуратно. Нельзя при этом ломать ветки деревьев, а тем более рубить сами деревья.
При сборе фруктов и ягод на деревьях, кустарниках, и под ними, нужно оставить не менее одной трети фруктов и ягод для диких животных и птиц.
В лесных местностях, рощах, где проводится ТхьэлъэIу (ТхьэлъэIупэ, ТхьэщIагъ мэз) нельзя рубить ни ветки, ни деревья. Отсюда второе название этих рощ - Чийзыхэмыбз (Лес, где ничего не срубают).
Нельзя рвать траву руками.
Реки и ручьи являются артериями Земли. Поэтому человек должен содержать их в чистоте и уходе.
Ключи, колодцы, минеральные источники нужно благоустраивать и тщательно оберегать.
Хабзэ требует помнить, что каждое поколение людей находится на земле только временно. Поэтому Природа является не только нашей, но и тех, кто придет после нас.
Согласно Хабзэ, нужно относиться к Природе так, чтобы передать её другим поколениям сохраненной и приумноженной.
Валерия Верхорубова
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