Хабзэ. Отношение человека к Природе

28.06.2017 | 13:02

Отношение человека к природе, к окружающему миру, является частью Хабзэ.

Природа является творением, проявлением, и живым храмом Бога. Картина Природы - самая священная и просветляющая человека.

Хабзэ требует почитать Природу, уважать её, и беречь.

Охотиться разрешается только с последней декады октября (после 20-го числа) - начало месяца ЩакIуэгъуэ, по февраль.

Выходя на охоту, человек имеет право подстрелить одного бегущего по земле, одного летающего по воздуху и одного плавающего по воде представителя животного мира. Поэтому черкес брал с собой на охоту только три стрелы.

Запрещается убивать самок, детенышей, и особо красивые, крупные экземпляры животных.

Каждый человек, выходя в лес весной, должен брать с собой черенки лучших сортов плодовых культур, чтобы привить их на дичку.

Деревья можно рубить только после завершения периода сокодвижения.

Человек, идя в лес с топором, должен завернуть его в чехол.

По завершении строительства дома нужно вернуть природе свой долг: посадить столько же деревьев, сколько было использовано для постройки жилища.

Собирать ягоды, фрукты надо осторожно, аккуратно. Нельзя при этом ломать ветки деревьев, а тем более рубить сами деревья.

При сборе фруктов и ягод на деревьях, кустарниках, и под ними, нужно оставить не менее одной трети фруктов и ягод для диких животных и птиц.

В лесных местностях, рощах, где проводится ТхьэлъэIу (ТхьэлъэIупэ, ТхьэщIагъ мэз) нельзя рубить ни ветки, ни деревья. Отсюда второе название этих рощ - Чийзыхэмыбз (Лес, где ничего не срубают).

Нельзя рвать траву руками.

Реки и ручьи являются артериями Земли. Поэтому человек должен содержать их в чистоте и уходе.

Ключи, колодцы, минеральные источники нужно благоустраивать и тщательно оберегать.

Хабзэ требует помнить, что каждое поколение людей находится на земле только временно. Поэтому Природа является не только нашей, но и тех, кто придет после нас.

Согласно Хабзэ, нужно относиться к Природе так, чтобы передать её другим поколениям сохраненной и приумноженной.

Валерия Верхорубова