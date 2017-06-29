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Село Камунта во второй раз попало в Книгу рекордов России

29.06.2017  |  13:18

Село Камунта во второй раз попало в Книгу рекордов России

 

 

 

«Количество жителей населенного пункта на момент установления рекорда: 27 человек. Количество почетных граждан на душу населения: 1,8», - говорится в сообщении Книги рекордов.

 

49 почетными гражданами стали члены сборной команды Российской Федерации, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Звания им были присуждены 6 октября.

 

Для сравнения: в Москве на 493 тыс. жителей приходится один почетный гражданин. Как рассказал ТАСС инициатор идеи присуждения званий олимпийцам, руководитель патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов, это мероприятие было направлено на популяризацию горных сел, в которых сократилось количество жителей.

 

«Нужно делать все возможное, чтобы наши аулы, села не опустели, чтобы люди оставались жить в своих родовых гнездах. Именно поэтому надо привлекать к ним всяческое внимание», - сказал Карданов.

 

Также село Камунта стало известным благодаря проведению в нем самой высокогорной акции «Бессмертный полк». Мероприятие было также зафиксировано сотрудниками Книги рекордов России.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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