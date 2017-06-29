Село Камунта во второй раз попало в Книгу рекордов России

|in english
|ქართულად
|Главная
|Новости
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
-
Архив аналитики
- Хабзэ. Отношение человека к Природе 2017-06-28 13:02
- Мастер любовной лирики Саят-Нова 2017-06-27 17:42
-
- Названия народов на Ингушском 2017-06-23 18:43
-
- Нарты жили очень долго: многие больше тысячи лет 2017-06-20 16:34
- АБРЕК ВАРА - НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ 2017-06-19 16:31
Село Камунта во второй раз попало в Книгу рекордов России29.06.2017 | 13:18
«Количество жителей населенного пункта на момент установления рекорда: 27 человек. Количество почетных граждан на душу населения: 1,8», - говорится в сообщении Книги рекордов.
49 почетными гражданами стали члены сборной команды Российской Федерации, завоевавшие золотые медали на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Звания им были присуждены 6 октября.
Для сравнения: в Москве на 493 тыс. жителей приходится один почетный гражданин. Как рассказал ТАСС инициатор идеи присуждения званий олимпийцам, руководитель патриотического клуба «Родина» Тимур Карданов, это мероприятие было направлено на популяризацию горных сел, в которых сократилось количество жителей.
«Нужно делать все возможное, чтобы наши аулы, села не опустели, чтобы люди оставались жить в своих родовых гнездах. Именно поэтому надо привлекать к ним всяческое внимание», - сказал Карданов.
Также село Камунта стало известным благодаря проведению в нем самой высокогорной акции «Бессмертный полк». Мероприятие было также зафиксировано сотрудниками Книги рекордов России.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
|Главная
|Новости
|Аналитика
|Тема дня
|События
|Видео
|Архив
|О нас
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все