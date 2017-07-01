Аибга — один из субэтносов Абхазов

01.07.2017 | 13:57

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Аибга — один из субэтносов Абхазов, в прошлом немногочисленное смешанное адыго-абхазское, абазинское племя.

Общие сведения:

Наименование — от названия горы Аибга (хребет). Название горы Аибга очень древнее. Восходит к истокам единого адыгского языка, который ныне состоит из ряда диалектов, составляющих адыго-абхазскую группу языков.

«Аи» — опасный грозный.«Бг(а)» — высь, высота, возвышенность (гора).

Таким образом, топоним Аибга означает «опасная, грозная гора», а этноним Аибга — «гроза, опасность гор», то есть грозный, опасный народ гор.

До начала их истребления и мухаджирства, то есть до 1877 года, племя Аибга проживало в высогорном селе Аибга (ныне — Аибга (село) и четырёх соседних аулов, точные названия которых не сохранилось (примерно — Маршания, Вахох, Тлабог и Кота).

По свидетельству Ф. Ф. Торнау (1835—1838 года), население села Аибга (село) насчитывало до 180 семей.

Ф. Ф. Торнау также сообщал, что Аибга — абхазское племя, входящее в общество Медовеи Медовеевцы, которые славилось старинными садами (некоторым плодовым деревьям по нескольку сотен лет), а также высокогорным медом.

Во время Русско-Кавказской войны племя Аибга было практически полностью истреблено 2-м отрядом карательных войск. Не имея в наличии огнестрельного оружия, мужское население было полностью истреблено. Женщины и дети были вынуждены покинуть родовое село и обосноваться на территории нынешнего абхазского села Отхара.

В настоящее время потомки Аибга проживают на территории Абхазии, носят фамилию Айба (абх. Аиба) и говорят на абхазском языке.

Село Отхара было названо в честь старейшей из оставшейся в живых Аибговцев, Отхары. Именно она была старейшиной племени на время перехода Аибга.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова