﻿ЗАБЫТЫЙ "ОТЕЦ ДАГЕСТАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ"

30.06.2017 | 13:58

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Есть люди, истинный масштаб которых, как личностей, общество осознает после их смерти. К таким выдающимся личностям, безусловно, относится Камиль Магомедович Магомедов — профессор, доктор физико-математических наук, директор Института проблем геотермии ДНЦ РАН (1986-2002), председатель Президиума Дагестанского филиала АН СССР (1985-1990), ректор Дагестанского политехнического института (1972-1985). Его, к великому сожалению, вот уже девять лет нет с нами.

"Как архангельский мужик…"

Камиль Магомедович Магомедов родился 19 сентября 1936 года в даргинском селе Мусультемахи Левашинского района Дагестанской АССР. Страшная война не позволила ему вовремя пойти в школу. Как известный "архангельский мужик", он в школу пошел великовозрастным — в 11 лет он начал учебу в средней школе аварского селения Согратль, правда, сразу со 2-го класса. С 1951 года он продолжил учебу в средней школе №1 Хасавюрта, которую окончил с медалью в 1955 году.

Физику в хасавюртовской школе юному Камилю преподавал Александр Георгиевич Вяльшин — яркий представитель русской учительской школы. Через много лет после описываемых событий он назвал Камиля Магомедовича своим лучшим учеником и "эталоном дагестанского воспитания, добросовестного отношения к учебе, уважения к старшим товарищам". Сразу после школы Магомедов повторил "многих славный путь" — поехал в Москву и поступил в знаменитый Московский физико-технический институт (МФТИ), куда в те времена со всех окраин многонациональной страны стекались одаренные выпускники школ, желая стать "разумными и великими". Он учился в том самом МФТИ, выпускники которого А. Гейм и К. Новосёлов в 2010 году получили Нобелевскую премию по физике.

Сейчас трудно себе представить, но были времена, когда и в Дагестане престижным делом считалась учеба, прежде всего, учеба в технических вузах, лучшим из которых в стране был МФТИ, на жаргоне физиков называемый Физтехом. В 1961 году К. М. Магомедов окончил Физтех, получив квалификацию инженера-физика по специальности аэродинамика. К слову сказать, он был первым дагестанцем, окончившим Физтех. Именно благодаря ему в последующие годы слово "дагестанец" в стенах МФТИ звучало как синоним понятия "умный и порядочный человек", что открывало многим дагестанским школьникам широкие возможности для освоения высот науки в престижном вузе.

Политех — любимое детище Магомедова

В 1972 году "московский" период жизни Камиля Магомедовича завершился защитой им диссертации доктора физико-математических наук. Он вернулся в родной Дагестан, где стал первым ректором вновь созданного Дагестанского политехнического института (ДПТИ). Работая в должности ректора ДПТИ, Камилю Магомедовичу удалось в полной мере проявить свой талант организатора и руководителя.

Сейчас мало кто знает, что изначально, в феврале 1972 года, на пост ректора ДПТИ бюро Дагестанского обкома КПСС выдвинуло кандидатуру директора Дагестанского филиала Ленинградского кораблестроительного института А. М. Амадзиева, а потом, в июле 1972 года, власти республики остановились на кандидатуре доктора физико-математических наук К. М. Магомедова. Тем весомее сегодня звучат эти слова профессора Амадзиева, делающие честь их автору и сказанные о роли Камиля Магомедовича в создании ДПТИ через 30 с лишним лет после описанных событий.