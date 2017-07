Аво Увезян - Сигарный король из Доминиканской Республики

01.07.2017

Аво Увезян - Сигарный король из Доминиканской Республики, создатель и владелец, одного из самых известнейших в мире сигарных брэндов - "AVO", родился в музыкальной семье. Образование получил в Иезуитском университете. Отец Аво Увезяна был руководителем нескольких симфонических оркестров по всей Европе, поэтому любовь к музыкезародилась у Аво с самого раннего детства. Из Европы семья Увезянпереехала в Турцию, а затем в Ливан, где 16-ти летний Аво создал свой первый джаз-бэнд и неплохо зарабатывал на этом.

В период спада туризма, Аво Увезянпредпринимает гастрольный тур в Багдад и Тегеран. Именно там все и началось...

В Тегеране группу замечает сам шах Ирана Реза Пехлеви, и будучи большим любителем джаза приглашает их во дворец. Здесь во дворце, Аво Увезяна выручает знание множества языков (армянский, английский, французский, арабский, турецкий, немецкий и фарси).

Когда Увезяна спросили, на каком языке удобнее ему общаться, Аво ответил, что на фарси, тем самым завоевав симпатию шаха. Именно благодаря шаху Реза Пехлеви, Аво Увезян обрел возможность отправиться в США и поступить в знаменитую школу Джулиард в Нью-Йорке.

Женившись на дочери нью-йоркского ювелира, Аво Увезян некоторое время занимался ювелирным делом, но не переставал заниматься музыкой. Напротив, ювелирное дело давало ему средства на это..

В 1958-ом году ему выпал еще один састливый случай: В Лас Вегасе Аво Увезян познакомился с самим Фрэнком Синатрой.

Спустя годы написанная Аво Увезяном песня под названием "Broken Guitar" (Сломанная гитара), была представлена Фрэнку Синатре. Восхищенный мелодией Синатра предложил изменить лишь слова песни, в результате получилось то, что получилось..

Strangers in the night exchanging glances Wond'ring in the night what were the chances We'd be sharing love before the night was through

Something in your eyes was so inviting Something in you smile was so exciting Something in my heart told me I must have you

Strangers in the night Two lonely people, we were strangers in the night Up to the moment when we said our first hello little did we know Love was just a glance away, a warm embracing dance away and Ever since that night we've been together Lovers at first sight, in love forever It turned out so right for strangers in the night

Love was just a glance away, a warm embracing dance away

Ever since that night we've been together Lovers at first sight, in love forever It turned out so right for strangers in the night

Валерия Верхорубова