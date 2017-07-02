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Характер авара вспыльчивый, мстительный02.07.2017 | 14:02
Характер авара вспыльчивый, мстительный. Он нередко готов предпринять самое отчаянное средство, чтобы достигнуть задуманного. Отважный до безумия..... Походка его чрезвычайно легкая и быстрая. Он строен и статен. Считая себя как бы высшим существом, он с некоторою надменностью смотрит на остальные народности в округе. Слов «мугал» служит для авара выражением ругательства: такая брань может окончиться весьма трагически. Роскошная природа и труда мугалов и ингелойцев, постоянно работавших на авара, сделали его ленивым до крайности. Щегольское оружие и добрый конь составляют его славу, его гордость. Нерасположенность к гяурам, присущая всем мусульманам, в нем слишком развита: среди жителей сел. Джары есть такие личности, которые ни разу не были в Закаталах, со времени нашего здесь водворении, несмотря на то, что Джары от Закатал в версте.
Отличительное достоинство авара заключается в том, что он не любит сутяжничать, и видя, что напали на след проступка, чистосердечно скажет всю правду. Вообще нравственный и умственный уровень авара гораздо выше ингелойского и мугальского.
(С) Барон Фон-Плотто А, ХIХ век
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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