ЛЕЗГИНСКИЙ ХЛЕБ (ЛЕЗГИ ФУ - ХЬРАН ФУ)

02.07.2017 | 14:03

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ЛЕЗГИНСКИЙ ХЛЕБ (ЛЕЗГИ ФУ — ХЬРАН ФУ)

Хлеб (фу), как и у многих кавказских народов, традиционно является главным продуктом лезгинского стола. Эта главенствующая роль хлеба отражается и в лезгинском фольклоре: "Фу кьил я" ("Хлеб главнее всего"), "Фу жеда — бул жеда" ("Хлеб будет — изобилие будет"), "Кьуркьан галачиз яшамиш жеда, фу галачиз — ваъ" ("Без Корана жить можно, а без хлеба — нет"). На хлебе гадали и клялись (фал вегьин, фал кьин кьун), хлебом проклинали ("Ви фу къакъажрай!", — "Да перестанет расти твой хлеб"). На Кавказе принято поднимать валяющийся на улице хлеб и положить его так, чтобы никто не мог наступить на него.

Хлеб в основном пекут из пшеницы (къуьл,) редко — из ржи (сил) и кукурузы (тогда хлеб именуется баклук).

Хьар -специальная печь, где пекут хлеб на открытом пламени.

Фейзудин Нагиев .

У Лезгин множество видов хлеба. Некоторые из них "чар авай фу, сачун фу, йухва, къакъвац1, лили фу, лаваш, т1анурдин фу и. т. д. Одним из широкоизвестных является ХЬРАН ФУ.

Способ приготовления:

Мука -2-3 сита Тёплая вода — 2 кружки (на глаз) Дрожжи — 2 ст. ложки (на глаз) Соль — 2-3 ст. ложки

Песок- щепотка

В основном делается на глаз))

После того как просеяли муку, добавляем соль ,

дрожжи и щепотку песка (сахара). Затем наливаем тёплую воду и замешиваем тесто. Накрываем тесто клеенкой, кухонным полотенцем, укутываем одеялом и ставим в тёплое помещение.

Через 1-2 часа, уже

поднявшееся тесто, делим на куски, делаем (к1валак1ар). Куски раскатываем, намазываем их заранее разбавленным

в стакане водой яйцом (кака) или кефиром (къатух);

Раскатаннок тесто нужно продырявить при помощи пучка перьев (перья должны быть чистыми, красивыми, длинными (хорошо подходят перья индюшки)), палочек или специальным прибором для дырочек;

Далее смотрим нагрелся ли хьар (печь), т е бросаем в хьар муку, если пожелтела мука, то смело бросаем туда раскатанное тесто, а нагревают хьар при помощи хвороста. Сейчас появились газовые печки (хьрар). Хлеб должен быть гибким, похожим на солнышко и с запахом дымка🌞😌🔥

Валерия Верхорубова