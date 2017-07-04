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Абазинский народ является самым многочисленным народом среди малочисленных

04.07.2017  |  16:45

Абазинский народ является самым многочисленным народом среди малочисленных
Фото

Абазинский народ является самым многочисленным народом среди малочисленных народов.

По мнению ЮНЕСКО: - "народ, который не насчитывает 100 000 чел. исчезнет в ближайшие 100 лет". Абазинский народ же насчитывает ок. 40-50 000 чел. и находится в первых числах исчезнувших народов.

Абазинский язык является самым сложным языком планеты и находится в книге рекордов Гиннеса (1-й по сложности язык).

Абази́нский язы́к (абаз. абаза бызшва) — язык абазин, относится к абхазо-абазинской ветви абхазо-адыгской группы языков Кавказа.

Абазинский язык первоначально был автохтонным языком на части территории нынешней Абхазии и части территорий нынешнего Сочи, в настоящее время сохранился главным образом в Карачаево-Черкесии, где является одним из 5 официальных языков республики.

В России число говорящих на абазинском, согласно Всероссийской переписи населения (2010), составляет 37 831 чел., число говорящих в Турции ок. 10 000 чел. (1995).

Генетическая классификация языков подтверждает, что абазинский язык наиболее близок к абхазскому языку.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова

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