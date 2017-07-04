Принц Иордании Али бин аль-хусейн.

04.07.2017 | 16:47

Фото

"Моя мать черкешенка, черкешенкой была и мать моего отца – короля Хусейна, поэтому мой интерес к Северному Кавказу нельзя считать случайным, – рассказал в интервью российским журналистам во время посещения Адыгеи и Кабардино-Балкарии принц Али. – К тому же я являюсь сорок вторым потомком пророка Мухаммеда и обязан заботиться о мусульманах во всем мире."

Личной охраной короля, которая состоит из черкес, ведает принц Али. "Один из нас, адыгов",- сказал он в обращении к черкесам Северного Кавказа, и это чистая правда: его мать, третья жена короля Хуссейна - адыгейка родом из Палестины.

И ее семья когда-то была принуждена бежать с родины, и их тоже поселили на окраине Османской Империи. И прабабушка по отцу, рассказывает Али бен Хусейн, происходила из убыхов, так что в жилах принца немалая толика адыгской крови. Черкешенкой была и его кормилица. "Однажды один адыг задал мне вопрос: "Почему ты заботишься о нас, почему ты помогаешь нам?" - рассказывал принц Али. - Человек должен работать, не имея награды, ответил я ему... Адыги - прекрасный и древний народ с культурой и историей, которые сделали мир лучше".

Но адыги, по словам принца, разъединены и он призвал всех адыгов объединить усилия и энергию, чтобы преодолеть небольшие препятствия, основанные на племенных и исторических разногласиях:

«Пришло время учиться у прошлого и работать всем вместе над настоящим ради лучшего будущего. Необходимо пробудить наше сознание и двигаться вперед, чтоб поток времени не прошел мимо нас. И никогда снова ни один из нас, адыгов, не будет говорить о том, кем он мог быть, и кем он был или кем он мог стать. Он будет говорить с гордостью и радостью о том, кто он есть и кем он будет...»

Объединяя усилия и по зову крови, принц Али организовал и возглавил конный переход черкесов из Иордании на родину предков. Они прошли горькой дорогой прадедов-мухаджиров - но в обратном направлении: их путь лежал от королевского дворца в Аммане через Турцию к родным берегам. Амман - Дамаск - Стамбул - Майкоп - Нальчик.

Он символизировал возвращение - к истокам, к корням, к языку. Впрочем, кусочек родины предков всегда с королевской стражей. Черкески для охраны шьют не только в Иордании, но и в Нальчике, а оружие и амуницию по специальному заказу принца Али изготовила Ася Еутых.

Прославленный златокузнец из Адыгеи следовала черкесским традициям: оружие принца и гвардейца различаются так же, как в давние времена различались оружие князя и воина-дворянина. На белой черкеске Али оружие должно сиять солнечным блеском золота, рассказывает Ася Еутых, на черной черкеске гвардейца должно мерцать холодно-лунным цветом серебра. Сам принц Али прописан в доме Аси Еутых по улице Первомайской в г. Майкопе.

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова