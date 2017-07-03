ЧЕРКЕСЫ В ПЛЕН НЕ СДАЮТСЯ

03.07.2017 | 16:50

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И.Н. Захарьин : "Ни один черкес не давал схватить себя живьем, пока в руках у него был его страшный кинжал, его острая, как бритва, шашка. Застигнутый врасплох, он умел умирать как истинный герой и считал плен верхом позора, верхом безславия…"

Александров Н.А. : "В драках с русскими черкесы действовали беспощадно, и попасть в руки противника живьем, или быть взятым в плен, считалось у них верхом бесславия."

Раевский Н.Н. : "Когда отряд черкесов окружен, и смерть неминуема, они запевают песню, мотивы которой хорошо известны русским войскам. Это значит лишь одно - пленных не будет, и каждый черкес продаст свою жизнь как можно дороже. "

И. Бларамберг : ". . . когда черкесы видят, что окружены, они сражаются отчаянно, дорого отдавая свою жизнь, и никогда не сдаются в плен".

К. О. Сталь : "Сдаться военнопленным есть верх бесславия и потому никогда не случалось, чтобы вооруженный черкес отдался в плен. Потеряв лошадь, он будет сражаться до последней возможности и с таким ожесточением, что заставит наконец убить себя".

Э.Спенсер : «Черкесский воин никогда не сдается в плен и сражается до тех пор, пока в нем не останется хоть одна искра жизни»

Письма о Крыме, об Одессе и Азовском море. В Москве, у книгопродавца Бува. В типографии Н.С. Всеволжскаго, 1810. (Письма одного путешественника из полуденной России, извлеченныя из Британской библиотеки, 1808) : " … Черкес есть существо на земле самое свободное и независимое... будучи тверд во всех безпокойствах, храбр до безрассудности, силен и проворен, не страшится никакого врага и никогда не отдается в плен. "

Российский офицер А. Бильдерлинг : «В бою черкес метко бьет. Убитых и раненых он не бросает и, во время самого дела необыкновенно ловко их подхватывает и увозит. Во время всей кампании не только ни один черкес живым не дался нам в руки, но и мертвые попадались нам редко».

Ф. Ф. Торнау : "Видя отрезанными все пути к спасению, они убивали своих лошадей, за телами их залегали с винтовкой на присошке и отстреливались, пока было возможно; выпустив последний заряд, ломали ружья и шашки и встречали смерть с кинжалом в руках, зная, что с этим оружием их нельзя схватить живыми".

#факт@caucasus_now

Валерия Верхорубова