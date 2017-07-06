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Аналитика
Тушины — легендарное племя06.07.2017 | 19:17
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"Тушины — легендарное племя. Им неизвестен страх; наверно потому, что они защищали свою собственную грузинскую землю; они испокон веков являются храбрецами. Они разумны, деловиты, бесстрашны и предупредительны"
[Зиссерманн, 1879, с. 95]
Если какой-то тушин проявил трусость во время сражения, ему дают есть из собачьей кормушки и не разрешают садиться за стол с другими соплеменниками.
— Бларамберг, Иван Фёдорович
Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info новости статьи все
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