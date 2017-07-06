Тушины — легендарное племя

06.07.2017 | 19:17

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"Тушины — легендарное племя. Им неизвестен страх; наверно потому, что они защищали свою собственную грузинскую землю; они испокон веков являются храбрецами. Они разумны, деловиты, бесстрашны и предупредительны"

[Зиссерманн, 1879, с. 95]

Если какой-то тушин проявил трусость во время сражения, ему дают есть из собачьей кормушки и не разрешают садиться за стол с другими соплеменниками.

— Бларамберг, Иван Фёдорович

Топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа.

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Валерия Верхорубова