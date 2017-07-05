Древние чеченские слова. А вы знаете их?

05.07.2017 | 19:18

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Чеченские некоторые слова (А,Б,В,Г,Д), кое кикие из них, очень древние и не знакомы даже самим чеченцам и вместо них используют тюр. араб. слова. (в этот словарь вписаны слова из древних слов и он отличается от современного словаря)

Авгол /овгал/ (ю) — глиняный шарик.

Айсина — голубой (неол. — Вагапов 1).

Ала дашна — к слову, кстати.

Алам (бу) — выражение, фраза; высказывание (неол -Вагапов 1).

Ал-1ин (ду) — ущелье с проточной водой.

Анталвала — уйти в себя забыть про окружение.

Анпал (ю) /неол./ — проблема.

Аскавала — дойти до ручки (смертельно устать).

Ачо (ю) — неприязнь.

Аьзаьнаш (ду) — эхо.

Аьнгалха (ю) — медведка.

Б

Бадалкх болар(ду) — покачивающаяся походка, плавная поступь упитанной женщины.

Бадарж (ю) — помидор.

Байда (ю-бу) — пастбище.

Байталваккха — раскулачить.

Баккхал (ю) — бакалея.

Балда даккха — выпятить губу.

Банижа (ю) — медсестра.

Баргаш (ду) — очки (для глаз).

Барзакъ (ду) — снаряжение воина-витязя, верхняя одежда.

Бахьса (ю) — страница.

Бекх (ю) — тулуп.

Барч-дух (ду) — талия и бедра.

Белхьам (бу) — лечебная повязка при вывихе, переломе костей.

Берти (ю) — волк.

Берн (ду) — мозоль.

Бечиг (ду) — талисман.

Биркъа (ю) — беркут.

Битам (бу) — впечатление (импрессия).

Бичча (ю) — склон горы.

Бойн гуьйре(ю) — бабье лето.

Бокх (ю) — мумиё (смола).

Бонг (ю) — уплотнение, нарост.

Бора — светло-желто-красный (бурая масть у животных).

Бордаха — тем но-желты й.

Босбуург (ю) — прыщ.

Боь(бу) — дикий (горный) чеснок.

Боьмаша — темно-красно-желтый (коричневый).

Буг1ул (бу) — рюкзак; баул.

Бу идол (ду) — лилипут.

Букказ — горбатый.

Букъарш (ву) — разиня, балда; разбитной весельчак, баламут.

Буоча — нежный, мягкий.

Бурчам (бу) — разбушевавшаяся стихия.

Бусанга (ю) — гостиница.

Буьйра б1аьргаш (бу) — круглые желтоватые таза мягкой консистенции (буьйра- яичный желтое)

Буьччалг (ю) — шишка (на голове, на конечностях)

Б1агора беъна (б1о эшна; ниам) — потерпеть поражение.

Б1араберк (ду) — новорожденный.

Б1астаркхе — незначительный.

В

Ванда /дуо/ (ю) — рыболовный перемет.

Варш /е/ (ю) — чаща (лесная).

Васт (ду)-образ.

Виед (ю) — наконечник стрелы (из бронзы или железа).

Вовхатар /ву-ю/ — дальний родственник

Вок (ю) — крокодил.

Вока (ю) — зоб.

Вотангар (ю) — уж (змея).

Г

Гаж (ю) — промежность.

Газа-гуьзалг (ю) — козленок.