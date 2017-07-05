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Древние чеченские слова. А вы знаете их?05.07.2017 | 19:18
Чеченские некоторые слова (А,Б,В,Г,Д), кое кикие из них, очень древние и не знакомы даже самим чеченцам и вместо них используют тюр. араб. слова. (в этот словарь вписаны слова из древних слов и он отличается от современного словаря)
Авгол /овгал/ (ю) — глиняный шарик.
Айсина — голубой (неол. — Вагапов 1).
Ала дашна — к слову, кстати.
Алам (бу) — выражение, фраза; высказывание (неол -Вагапов 1).
Ал-1ин (ду) — ущелье с проточной водой.
Анталвала — уйти в себя забыть про окружение.
Анпал (ю) /неол./ — проблема.
Аскавала — дойти до ручки (смертельно устать).
Ачо (ю) — неприязнь.
Аьзаьнаш (ду) — эхо.
Аьнгалха (ю) — медведка.
Б
Бадалкх болар(ду) — покачивающаяся походка, плавная поступь упитанной женщины.
Бадарж (ю) — помидор.
Байда (ю-бу) — пастбище.
Байталваккха — раскулачить.
Баккхал (ю) — бакалея.
Балда даккха — выпятить губу.
Банижа (ю) — медсестра.
Баргаш (ду) — очки (для глаз).
Барзакъ (ду) — снаряжение воина-витязя, верхняя одежда.
Бахьса (ю) — страница.
Бекх (ю) — тулуп.
Барч-дух (ду) — талия и бедра.
Белхьам (бу) — лечебная повязка при вывихе, переломе костей.
Берти (ю) — волк.
Берн (ду) — мозоль.
Бечиг (ду) — талисман.
Биркъа (ю) — беркут.
Битам (бу) — впечатление (импрессия).
Бичча (ю) — склон горы.
Бойн гуьйре(ю) — бабье лето.
Бокх (ю) — мумиё (смола).
Бонг (ю) — уплотнение, нарост.
Бора — светло-желто-красный (бурая масть у животных).
Бордаха — тем но-желты й.
Босбуург (ю) — прыщ.
Боь(бу) — дикий (горный) чеснок.
Боьмаша — темно-красно-желтый (коричневый).
Буг1ул (бу) — рюкзак; баул.
Бу идол (ду) — лилипут.
Букказ — горбатый.
Букъарш (ву) — разиня, балда; разбитной весельчак, баламут.
Буоча — нежный, мягкий.
Бурчам (бу) — разбушевавшаяся стихия.
Бусанга (ю) — гостиница.
Буьйра б1аьргаш (бу) — круглые желтоватые таза мягкой консистенции (буьйра- яичный желтое)
Буьччалг (ю) — шишка (на голове, на конечностях)
Б1агора беъна (б1о эшна; ниам) — потерпеть поражение.
Б1араберк (ду) — новорожденный.
Б1астаркхе — незначительный.
В
Ванда /дуо/ (ю) — рыболовный перемет.
Варш /е/ (ю) — чаща (лесная).
Васт (ду)-образ.
Виед (ю) — наконечник стрелы (из бронзы или железа).
Вовхатар /ву-ю/ — дальний родственник
Вок (ю) — крокодил.
Вока (ю) — зоб.
Вотангар (ю) — уж (змея).
Г
Гаж (ю) — промежность.
Газа-гуьзалг (ю) — козленок.
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