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Древние чеченские слова. А вы знаете их?

05.07.2017  |  19:18

Древние чеченские слова. А вы знаете их?
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Чеченские некоторые слова (А,Б,В,Г,Д), кое кикие из них, очень древние и не знакомы даже самим чеченцам и вместо них используют тюр. араб. слова. (в этот словарь вписаны слова из древних слов и он отличается от современного словаря)

 

Авгол /овгал/ (ю) — глиняный шарик.

 

Айсина — голубой (неол. — Вагапов 1).

 

Ала дашна — к слову, кстати.

 

Алам (бу) — выражение, фраза; высказывание (неол -Вагапов 1).

 

Ал-1ин (ду) — ущелье с проточной водой.

 

Анталвала — уйти в себя забыть про окружение.

 

Анпал (ю) /неол./ — проблема.

 

Аскавала — дойти до ручки (смертельно устать).

 

Ачо (ю) — неприязнь.

 

Аьзаьнаш (ду) — эхо.

 

Аьнгалха (ю) — медведка.

 

 

 

Б

 

Бадалкх болар(ду) — покачивающаяся походка, плавная поступь упитанной женщины.

 

Бадарж (ю) — помидор.

 

Байда (ю-бу) — пастбище.

 

Байталваккха — раскулачить.

 

Баккхал (ю) — бакалея.

 

Балда даккха — выпятить губу.

 

Банижа (ю) — медсестра.

 

Баргаш (ду) — очки (для глаз).

 

Барзакъ (ду) — снаряжение воина-витязя, верхняя одежда.

 

Бахьса (ю) — страница.

 

Бекх (ю) — тулуп.

 

Барч-дух (ду) — талия и бедра.

 

Белхьам (бу) — лечебная повязка при вывихе, переломе костей.

 

Берти (ю) — волк.

 

Берн (ду) — мозоль.

 

Бечиг (ду) — талисман.

 

Биркъа (ю) — беркут.

 

Битам (бу) — впечатление (импрессия).

 

Бичча (ю) — склон горы.

 

Бойн гуьйре(ю) — бабье лето.

 

Бокх (ю) — мумиё (смола).

 

Бонг (ю) — уплотнение, нарост.

 

Бора — светло-желто-красный (бурая масть у животных).

 

Бордаха — тем но-желты й.

 

Босбуург (ю) — прыщ.

 

Боь(бу) — дикий (горный) чеснок.

 

Боьмаша — темно-красно-желтый (коричневый).

 

Буг1ул (бу) — рюкзак; баул.

 

Бу идол (ду) — лилипут.

 

Букказ — горбатый.

 

Букъарш (ву) — разиня, балда; разбитной весельчак, баламут.

 

Буоча — нежный, мягкий.

 

Бурчам (бу) — разбушевавшаяся стихия.

 

Бусанга (ю) — гостиница.

 

Буьйра б1аьргаш (бу) — круглые желтоватые таза мягкой консистенции (буьйра- яичный желтое)

 

Буьччалг (ю) — шишка (на голове, на конечностях)

 

Б1агора беъна (б1о эшна; ниам) — потерпеть поражение.

 

Б1араберк (ду) — новорожденный.

 

Б1астаркхе — незначительный.

 

 

 

В

 

Ванда /дуо/ (ю) — рыболовный перемет.

 

Варш /е/ (ю) — чаща (лесная).

 

Васт (ду)-образ.

 

Виед (ю) — наконечник стрелы (из бронзы или железа).

 

Вовхатар /ву-ю/ — дальний родственник

 

Вок (ю) — крокодил.

 

Вока (ю) — зоб.

 

Вотангар (ю) — уж (змея).

 

 

 

Г

 

Гаж (ю) — промежность.

 

Газа-гуьзалг (ю) — козленок.

 

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