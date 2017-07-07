Врач на протяжении 28 лет искал девочку, которой помог после страшной трагедии

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Врач на протяжении 28 лет искал девочку, которой помог после страшной трагедии07.07.2017 | 12:27
(Анон)
Врач из Северной Осетии Казбек Кудзаев, работавший в зоне Спитакского землетрясения в Армении, на протяжении 28 лет искал девочку, которой помог после страшной трагедии.
Спустя 28 лет после землетрясения врач, живущий и работающий во Владикавказе, написал трогательный пост на своей страничке в социальной сети Facebook. "Хотелось бы узнать судьбу этой девочки, которой до нашего приезда ампутировали одну ножку и готовили к ампутации правой голени. Это было во время армянского землетрясения. Нам удалось сохранить правую ножку. Она чувствовала, что я собираюсь улетать в Курган и заставила маму украсить гирляндами палату, надела корону и сказала маме: "Доктор увидит, как у нас красиво и не уедет". Разлука была тяжелой. Мы оба плакали…", — написал врач.
В Армении доктор пробыл до 31 декабря, через два месяца вернулся, чтобы снять аппарат Илизарова.
"В течение 10 дней я провел 33 операции. В отделении микрохирургии почти все были моими пациентами. Это были дни нестерпимой боли, трагедии, страдания, героизма и бессонных ночей. За этот период я установил рекорд, проведя 13 операций с 9 утра и до 6 утра следующего дня. Двоим пациентам нам удалось сохранить конечности. У одного отдельно привезли ногу после полного отрыва. У второго — руку… Потом я через 2 месяца еще раз приехал, чтобы снять всем аппараты Илизарова", — рассказал врач.
Со дня той страшной трагедии минуло 28 лет. Как сложилась дальнейшая судьба пациентов доктора Кудзаева, сказать трудно. Но одно можно утверждать, не боясь ошибиться: все это время они не переставали думать о человеке, подарившем им жизнь.
Кудзаев был не единственным, кто помогал в те дни пострадавшим. Руку помощи Армении протянули 133 страны — факт, не имеющий аналогов! В зоне бедствия работали 900 спасателей, 2100 медработников. Никто из них не забыт в Армении, и сегодня, спустя 28 лет мы говорим им: "Спасибо!"
И на днях героиня нашлась !
Один из знакомых девушки связался с журналистам редакции Sputnik и оставил ее номер телефона. "События тех дней и слова доктора были настолько трогательными, что до сих пор не могу прийти в себя. Просто психологически очень трудно. Правда, я не пыталась сама найти врача, но никогда не переставала думать о нем", — заявила нашедшаяся девушка.
Как выяснилось, девушка проживает в Армении и является успешным человеком в своей сфере. Sputnik посветит статью долгожданной встрече доктора и его пациентки.
#факт@caucasus_now
Валерия Верхорубова
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