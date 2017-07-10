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Осетинская религия очень древняя10.07.2017 | 14:14
"Осетинская религия очень древняя, т.к. продолжает традиции индоевропейской духовной культуры. Её уникальность заключается в том, что она сохранила «первичную» мифологию и связана, таким образом, с непосредственным религиозным опытом, мистическим чувством единения человека с абсолютом и его бесконечными проявлениями в мире. Примечательно то, что представление об акте творения в нашей религии соответствует ведическим, индуистским и даосским представлениям о сотворении мира. Например, в Нартском эпосе говорится: «Раджы Дуне уыди фынæй амыр æмæ саудалынг» (вселенная была спящая, беззвучная и тёмная) (Нарты каджита. Гутиев К.Ц. Ир. Орджоникидзе 1989 С.14). Далее появляется Свет и этот Свет является началом всего многообразия в этом мире. Этот свет и
есть Бог. «Хуыцау фæлдыст у дунейы рухсæй мæ у дунейы рухс» (архивные материалы СОИГСИ. Записано Гарданти М.). Или же, может быть более детальное представление: «Хуцау æхецæн цæрæн бунат исаккаг кодта æгас Дуней рохс. Дуней рохси къабæстæ – тухтæ æнцæ, зæнхæ, арв, дунгæ, дон, æмæ зинг». (Бог выбрал Свет своим жизненным пространством. Из Света Мира произведены различные силы, небо, воздух, земля, вода, и огонь». (Гарданти М. Уадзимиста. 2007 С.389)."
МАКЕЕВ Д.Б.
Валерия Верхорубова
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