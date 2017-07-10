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Что, если бы в Параде Победы приняли участие все, кто воевал...

10.07.2017  |  14:16

Что, если бы в Параде Победы приняли участие все, кто воевал...
Фото

Однажды мой отец высказал пронзительную и страшную мысль:

"В главном параде в честь Дня Победы 24 июня 1945 года участвовало десять тысяч солдат и офицеров армий и фронтов. Прохождение парадных "коробок" войск продолжалось тридцать минут. И знаешь, о чем я подумал? За четыре года войны потери нашей армии составили почти 9 миллионов убитых. И каждый из них, отдавших Победе самое драгоценное - жизнь! - достоин того, чтобы пройти в том парадном строю по Красной площади. Так вот, если всех погибших поставить в парадный строй, то эти "коробки" шли бы через Красную площадь 19 суток…"

И я вдруг, как наяву, представил этот парад.

Парадные "коробки" двадцать на десять. Сто двадцать шагов в минуту. В обмотках и сапогах, шинелях, "комбезах" и телогрейках, в пилотках, ушанках, "буденовках", касках, бескозырках, фуражках.

И 19 дней и ночей через Красную площадь шел бы этот непрерывный поток павших батальонов, полков, дивизий. Парад Героев, парад Победителей!

Валерия Верхорубова

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