Преподношение почетного бокала

19.09.2017 | 13:15

Характерной чертой осетинского стола до сих пор является торжественное преподношение почетного бокала (нуазан) определенному, лицу или группе людей. В этом обычае отражен быт предков осетин, что подтверждается древними авторами, в частности Геродотом, и данными осетинского фольклора.

Почетные бокалы подносили скифы и аланы особо отличившимся в сражениях войнам. Геродот, описывая этот обычай у скифов, отмечает, что скифские воины, убившие много врагов, пили вино из особой чашки. «Но те, кто не имел этой заслуги, не могли к ней прикасаться. Они со стыдом сидели в стороне; для них это было величайшим бесчестьем».

В осетинских нартских оказаниях эта чаша фигурирует под названием Уацамонга. Наполненная ронгом или она сама поднималась к устам нарта, отличившегося в борьбе с врагами. Все это говорит о том, что обычай нуазан восходит к скифской эпохе, что подтверждается также некоторым распространением этого обычая среди адыгских народов, преимущественно среди кабардинцев, в этногенезе которых аланские элементы сыграли определенную роль.

До сих пор при передаче почетного бокала за столом осетины строго придерживаются определенных правил. Получивший нуазан имеет право передавать его другому лицу только с разрешения старшего. В старину у равнинных осетин гость не имел права уехать, пока хозяин дома не преподнесет ему свой «уазаджы нуазан» (бокал для гостя).

Валентина Соломатина