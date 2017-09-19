Общественный этикет

19.09.2017 | 23:20

Требования, формирующие неписаный свод правил мужского поведения, возможно, хранят память о воинской культуре алан: строение полукругом — военный смотр; рука на кинжале — некогда распространенную клятву оружием, а также подтверждение боеготовности, которую вместе со сдержанностью и учтивостью, было необходимо демонстрировать на ныхасе.

В общественном этикете оружие выполняло атрибутивную, т.е. символическую роль, являлось даже необходимой деталью официозного одеяния взрослого мужчины. Обязательное условие ношения оружия в присутственных местах послужило поводом для заключения, что «на аульном сборище имеют право присутствовать собственно только мужчины, способные носить оружие». Мужчина должен был быть легко вооружен не только на ныхасах, но во всех торжественных случаях, даже на танцах, т.е. всюду, где собиралось хотя бы какое-то общество. Оружие являлось своего рода символом парадности. Это мог быть просто кинжал, который висел на поясе с левой стороны как необходимое украшение и принадлежность костюма.

Нельзя обойти вниманием и воинские нормы обхождения, культурное наследие скифов, сарматов и алан, существенно повлиявшие на формирование осетинского традиционного этикета. Воинский этикет, воинское мировоззрение, в значительной степени характеризующие суть образцов мужского поведения, сложились под воздействием энергичных импульсов скифо-сарматского культурного единства. В целом, именно воинские приоритеты лежали в основе традиционной поведенческой культуры осетин в целом, являлись сутью ее национальной специфики.

История становления и развития воинской идеологии осетин обусловлена целым рядом примечательных особенностей, в частности, формированием требований к внешнему облику. «Что во Владикавказе поражает более всего, так это типы настоящих горцев. Иной и одет бедно, и лошадь-то у него не Бог весть чего стоит, а вся фигура всадника, с его оригинальной посадкой, закутанного в башлык, в бурке, надетой на бок, с винтовкой за плечами, шашкой и кинжалом так и просится на картину». Существование предъявляемых к всаднику требований эстетического характера отражено в нартовском эпосе. Надев доспехи своего отца, взобравшись на его коня, эпический Тотрадз обращается к матери: «Посмотри на меня — если я красив как наездник, то еду к нартам, если же нет — не еду».

Конный воин имел высокий престиж в народном мировоззрении осетин. Интересны поведенческие стандарты, исполняемые всадником при встрече с женщинами. Показателен следующий сюжет: «У дороги... стояла большая кавалькада вооруженных с ног до головы всадников, которые при виде приближения женщин слезли с коней и почтительно их пропустили. Проходя мимо них, женщины, потупив взоры, проходили молча, «...если всадник едет навстречу идущей женщине, то он считает долгом приличия слезть с коня и, ведя его на поводу, пропустить мимо женщину и тогда уже садиться. То же самое, если бы всадник стоял, а женщина проходила бы».

Интересно, что принятый этикет общения мужчин и женщин несколько смещен в отношении мужского поведения. Женщина должна исполнять комплекс стыдливости («нымд») в присутствии мужчин, конных и пеших без изменения. Однако, если она на почтительном расстоянии уступает дорогу пешему мужчине, то всадник должен не только сам остановиться и дать дорогу женщине, но и спешиться при том. Женщины редко появлялись на улицах без мужского сопровождения. Но если такое случалось, любой встречный всадник, пусть даже посторонний, считал своим почетным долгом сопроводить ее в качестве охраны, следуя поодаль и не вступая в разговоры. Совершенно очевидно, что всадник исполнял более древние пласты этикета, небезосновательно называемого рыцарским.