Разделка барана по Карачаево-Балкарским обычаям (адатам).

27.09.2017 | 09:00

Мясные блюда в Карачае и Балкарии испокон веков занимали особое место, и из всех видов мяса наиболее употребительна и почетна была баранина, которой и было здесь больше, чем любого другого мяса. Вкусное, нежное и ароматное мясо карачаевской овцы славится далеко за пределами Кавказа. Карачаевцы и Балкарцы чаще всего мясо употребляли и употребляют по сей день в жареном и вареном виде, а бульон от мяса — в качестве второго блюда.

Мясные достоинства овец карачаевской породы определяются их живым и убойным весом, вкусовыми качествами. Наиболее высокие вкусовые качества имеет мясо ягнят в возрасте от двух-трех до шести-семи месяцев. Оно обладает высокой калорийностью, до 1817-2530 калорий и питательной ценностью. И что самое главное – в нем вообще нет холестерина, а все, потому что питаются карачаевские бараны исключительно на альпийских лугах.

Традиционно к каждому праздничному событию: свадьбе, рождению ребёнка, приезду гостя — Карачаевцы и Балкарцы режут барана и разделывают его строго по суставам. Должно получиться 23 доли.

По существовавшему горскому обычаю (тау адет) туша жертвенного животного (барана, овцы) разделывали по строго определенным правилам. Умение человека подать гостю подобающую его возрасту, полу часть мяса жертвенного животного (или другого), показывает высокий ум народа, его умение оказывать почет и уважение. Этот прекрасный обычай у Карачаевцев и Балкарцев идет испокон веков. При подаче мяса на стол каждый из гостей берет себе ту часть, которая соответствует его возрасту. Несоблюдение кем бы то ни было этого обычая позор в обществе. Поэтому все стараются знать эти правила.

Тушу жертвенного барана делят на 23 части. Голова не считается отдельной порцией. Ее подают мужчине, тамаде, а щеку- старшей женщине. Самые почетные части (порции) - лопатки (джау орун). Они подаются старшим мужчинам. Если мужчины сидят в разных местах, то лопатки так и подаются обоим старшим мужчинам. Затем по старшинству идут порции из тазовой кости (2 джансюек, 2 орта илик).

Женщинам также по старшинству подаются порции: самым старшим - 2 берцовые кости (2 ашыкъ илик), женщинам средних лет - 2 тазовые кости (тешикли джансюек къалакъ), затем 2 менее почетные кости - кости предплечья (2 къысха илик).

Плечевые кости подаются как женщинам, так и мужчинам. Остальное мясо жертвенного животного делится следующим образом: 2 порции по три верхних ребра, остальные ребра - по 2 порции.

Почетными считаются кости из позвоночника, что расположены ниже почек, а расположенные выше - менее почетными. Эти куски также подаются гостям в соответствии с их достоинством и возрастом.

Джерме подается как прибавка к основной порции, а сохта не входит в состав порций. Из печени и внутреннего жира обслуживающие гостей мужчины и женщины готовят жалбауур и едят его в горячем виде, пока не сварилось мясо животного.

При рождении детей, при выздоравливании тяжело больного человека и т.д. хозяин дома, пригласив только близких родственников и соседей, устраивает пиршество, а некоторым раздаёт мясо жертвенного животного. В этом случае также соблюдался возраст, пол, достоинство людей.

Близкие соседи и родственники делятся друг с другом мясом зарезанного для своей семьи животного - крупного и мелкого. В этом случае соседям посылают мясо следующим образом: джерме, 2 куска позвоночника (2 сырт сюек), ногу (1 аякъ), кусочек печени (бауурну бир кесеги), кусочек легкого (епке кесек).