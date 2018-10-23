Пять ма­ло­из­вес­тных фактов об "отце" Шерлока Холмса

23.10.2018 | 08:34

Артур Конан Дойл подарил миру Шерлока Холмса. Но жизнь самого писателя не менее интересна и эксцентрична, чем расследования знаменитого сыщика.

Сэр Артур Конан Дойл родился 22 мая 1859 года в Эдинбурге. Он по сей день является самым известным писателем Англии. Однако прославился Артур Конан Дойл, конечно же, благодаря серии рассказов о Шерлоке Холмсе. Знаменитый сыщик стал одним из тех персонажей, который известен всем, и даже тем, кто не читал произведение. Многие люди не подозревают, что Артур Конан Дойл - автор множества другие, не менее увлекательных историй.

Жизнь Артура Конан Дойла была необычной. Мы собрали, самые интересные факты биографии знаменитого литератора.

Детство и семья

Отец Артура Конан Дойла не менее творческая личность, чем его сын. Чарльз Олтемонт Дойл работал художником и архитектором. Однако его главной страстью была выпивка. Была и еще одна напасть - психические расстройства.

Воспитанием юного Артура занималась мать. Мэри Дойл удалось вытеснить из памяти сына ужасны истории, которые случались с отцом. Если бы не она, трудно предположить, как бы сложилась судьба писателя. Мэри Дойл постоянно читала сыну и рассказывала истории об удивительном, другом мире. Особенно впечатляли мальчика рыцарские романы.

Издевательства в колледже. Мориарти

Именно этот период жизни писателя дает ответ на вопрос, почему главного злодея в рассказах о Шерлоке Холмсе зовут Мориарти.

7 лет Артур Конан Дойл жил и учился в Иезуитском колледже. Там господствовали религиозные предрассудки, а применение физических наказаний было в порядке вещей. Но особенно сильно над Артуром издевались его сверстники - братья Мориарти. Уже став писателем, он отомстил обидчикам, назвав главного злодея их именем. Кстати, Мориарти был еще и профессором, ненавистной Артуру, математики.

Далеко не только писатель

Здесь сразу несколько неожиданных открытий.

Во-первых, Артур Конан Дойл был врачом. Во-вторых, он работал на китобойном судне, где дважды чуть не погиб. Первый раз он упал на льдину, а второй раз Артура чуть не убил раненный кит. Более полугода он с командой провел в Арктике, работая врачом. А по приезде отправился в новую экспедицию - в Южную Африку.

Артур Конан Дойл имел успехи в футболе. А еще он один из первых английских автогонщиков.

Генератор идей

Артур Конан Дойл был настоящим изобретателем. Время, проведенное на судне, не прошло зря. Именно Артур Конан Дойл придумал надувные лодки, чтобы была возможность спасать моряков при крушении.

Ему же принадлежат идеи проложить туннель под Ла-Маншем, создание нательной брони и камуфляжных сеток для орудийных расчетов. Именно он привил Швейцарии горные лыжи и первым прокатился на мопеде.

Общение с потусторонними силами

Артур Конан Дойл искренне верил в существование потусторонних сил. Он даже написал книгу «Пришествие фей», где расследуется история с фотографиями фей, сделанными в XX веке двумя девочками из английской деревушки.