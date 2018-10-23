Инструкция по применению: от дурных воспоминаний можно избавиться

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Инструкция по применению: от дурных воспоминаний можно избавиться23.10.2018 | 15:36
Важно уметь прощать не только других людей, которые каким-то образом причинили вам обиду, но и себя. Ведь мучительные воспоминания, когда вы сделали какую-то серьезную ошибку, могут изрядно отравить жизнь, что приведет к затяжной депрессии и психологическому дискомфорту.
Да, разумеется, нужно уметь и раскаиваться, особенно если вы знаете, что действительно были в чем-то неправы. Но если это уже произошло, ситуация разрешилась, а память предательски часто подсовывает вам не самые приятные картинки и воспоминания, лучше постараться избавиться от них.
По словам ученых из Германии они сумели разработать настоящую методичку «самопрощения» на базе эксперимента, который провели в клинике при университете Гамбург-Эппендорф.
Они пришли к выводу, что, оказывается, свои воспоминания можно корректировать и для того, чтобы заслужить прощения у самого себя, нужно лишь научиться подключать воображение.
При этом речь не идет о полной «амнезии», поскольку самостоятельно «стереть» воспоминания едва ли реально. Но вот подменять некоторые факты в угоду себе, вполне можно.
Итак, как советуют психологи, если какая-то ситуация гвоздем засела в вашей голове и не отпускает, все время возвращая к тому моменту, когда вы некрасиво поступили или оказались неправы, то надо изменить в своей голове те мотивы, которыми вы тогда руководствовались. А именно вообразить, что ваш проступок был мерой вынужденной, а не просто обычной глупой ошибкой или сиюминутной слабостью.
Если систематически прорабатывать новый сценарий в своей голове, то уже скоро вы сможете немного успокоиться и приглушить неприятные эмоции, возникающие при воспоминании. Кроме этого нужно воображать ситуацию в комичном виде - это также способно разрядить психологическую обстановку в мыслях.
В целом же, напоминают исследователи, люди и так неосознанно пользуются такого рода практиками, подменяя негативные воспоминания на нейтральные или даже позитивные, поэтому ничего нового в открытии нет.
К тому же, если применять эту методику «не по уму», то вместо положительного эффекта, можно получить обратный, поскольку даже в самом плохом опыте всегда есть свои плюсы.
Кроме того, нужно отдавать себе отчет, что менять сценарий нужно только исключительно для самоуспокоения и ни в коем случае не навязывать свои выдуманные истории тем людям, которые присутствовали в ситуации, где вы оказались «не на высоте». Иначе это может привести к еще большим непониманиям с ними и ненужным спорам.
Фото: kak-za4em.ru
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