Кто главный бог у славян?

24.10.2018 | 08:50

В славянской мифологии, основным и самым главным божеством был - Бог Род. Абсолютно все остальные Боги, были лишь разными проявлениями самого Бога Рода. Именно Род создал все сущее, в том числе и остальных Богов.

Согласно славянской концепции сотворения мира, в начале не было ничего, лишь только вселенский хаос. Затем из хаоса появилось так называемое вселенское яйцо. Именно из этого яйца и вышел первый Бог. Имя ему было - Род.

Именно Род, разделил вселенскую силу на тьму и свет. Из тьмы он создал темных богов, они отвечали за смерть и разрушения. Из света он создал светлых богов, они отвечали за созидание и возрождение. Но боги тут же сцепились в схватке. Роду пришлось разделить вселенную на три части. Это были Явь, Навь и Правь. В Яви жили боги природы и люди. В Прави жили светлые, а в Нави - темные.

Для усмирения вражды, Род создал Сварога - Бога кузнеца. Сварог сковал вселенную цепью, и во вселенной воцарился мир. Для Сварога, Род сотворил ему жену Ладу. Лада стала богиней красоты и мудрости. Для людей Род создал землю, моря, животных и растения. Все что окружает человека создано богом Родом. Именно поэтому многие понятия, окружающие нас, несут в себе слово род. Например: природа, родители, урожай или народ. Когда Род закончил свое творение, он в миг растворился во всем сущем. Поэтому древние легенды не описывают внешность Рода. Иногда его описывают как седого старика. Но это скорее земное воплощение. Иногда Род являлся смертным в виде аиста. Так родился миф о том, что детей приносит аист. Род, единственный славянский бог, для которого не делали идолов и не строили храмов. Род находится во всем и молится ему можно везде. Праздник во имя Рода отмечали 31 декабря, в честь него в жилища украшали ветками хвои и сладостями.

Культ Рода на Руси был настолько сильным, что христианским миссионерам было очень сложно его искоренять. Славянам было очень тяжело принять концепцию рабов божьих, ведь на протяжении столетий они считали себя детьми бога. Более того, славяне считали себя родственниками богов, а для христианства, это была страшная ересь. Мы наблюдаем последствия конфликта христианства и язычества и сегодня. Христианство вынуждено было подстраиваться, и мы видим, как на место языческих, христиане ловко подставили свои праздники.

Фото: channelingsveta.info

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