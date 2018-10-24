Не гуляйте по погосту

24.10.2018 | 14:57

Многие наверно замечали, проходя через кладбище, чувствуется какая-то тишина и умиротворение. В Европе кладбища представляют из себя красивые парковые зоны. И многие приходят туда просто отдохнуть. Но и у нас есть любители побыть в такой кладбищенской тишине. Но оказалось, что такая тишина очень обманчива. Вы не поверите, но кардиологии проводили специальное исследование. Результаты просто шокирующие.

Оказывается, что на подсознательном уровне, в организме происходит настоящая буря. Вся наша генетическая память говорит, о том, что в окружении мертвечины делать нечего. И если вы не боитесь зомби или приведений, это не значит, что подсознательно ваш организм не готовится к встрече с ними. Жизненный опыт, культурные особенности, воспитание и даже детские сказки, заставляют ваше сердце усиленно работать. Мозг находится в состоянии сильнейшего стресса, а в организм выделяется огромное количество гормонов. Не осознавая всего этого, вы находитесь на пределе психических сил. Более того, для сердечников, любой резкий звук или шорох, может стать фатальным. Постоянное поступление в организм адреналина, сильно изнашивает его, тем более вы не используете его по

назначению. Адреналин нужен, чтобы вы смогли быстро убежать с этого мрачного места, но вы продолжаете неспешно прогуливаться среди надгробий. Инфаркт, довольно частое явление среди любителей прогуляться по кладбищу. Не стоит забывать, что на старом кладбище, можно запросто провалится в давно забытую родней могилу. И перелом руки или ноги это не самое страшное. Огромные количества мертвых тел, это очень вредные микроорганизмы и ядовитые вещества. Простая царапина, может сделать вас постоянным гостем этого места.

Ну и нельзя не прислушаться к экстрасенсам. Нет более грязного с биоэнергетической точки зрения места, чем кладбище. Тут сосредоточен весь человеческий ужас. Насильственные смерти, мучительная агония раковых больных, внезапная смерть младенцев, самоубийцы. Все это создаёт ужасную ауру этому месту. Находясь там, ваше биополе соприкасается со всем этим и перемешивается. Это как общаться с плохими людьми. Такое общение подавляет и угнетает. Примерно тоже самое происходит с вашим биополем. Конечно, на кладбище нужно приходить, но лишь для того чтобы отдать долг памяти родным и близким. Но совершенно незачем оставаться там надолго и тем более специально приходить на прогулку.

Фото: intravel.net

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