Правила при знакомстве в интернете

24.10.2018 | 21:05

Сегодня, многие спрашивают себя, почему мои родители, бабушки с дедушками - смогли прожить десятки лет в любви и гармонии, а я не могу ужиться с девушкой или парнем, месяц?

Как бы не пытались маститые психологи и сексологи доказывать, что во всем виновата современная жизнь. Это все ерунда.

Сейчас значительно легче найти партнера, чем 20 лет назад. Но при этом, огромные возможности, несут за собой, довольно большую вероятность попасть в переделку.

Но все, что нужно для того, чтобы обрести любовь всей своей жизни, это смартфон или компьютер, да немного здравого смысла.

Анкета.

Не бойтесь размещать свои анкеты на сайтах знакомств. Вы не поверите, какой процент удачных браков заключены благодаря таким сайтам.

Когда, вы переписываетесь, то можете сказать именно то, что думаете. У вас есть время подготовить каждый свой ответ.

Начните с фотографии в профиле. Фото не должно быть похоже на обложку модного журнала. Сделайте красивую, но естественную фотографию. Поймите, хоть это и своеобразный торг, но вы должны быть собой. Это избавит от ряда проблем при встрече, и отпугнет добрую долю извращенцев.

Пишите о себе искренне. Не нужно описывать всю жизнь, но напишите о своих мечтах, страхах и увлечениях. Не придумывайте, то чего нет. Чем правдивие вы будете, тем больше шансов найти родственную душу.

Например, если вы не хотите строить жизнь с женщиной, у которой есть дети - так и напишите. Не переживайте, это не отпугнет, и не сделает вас детоненавистником, а лишь даст понять, что вы хотите именно своих детей. И вам, не придется каждый раз отказывать, узнавая, что у собеседницы есть дети.

Чем точнее и искренней вы напишете о себе, тем легче будет на первом свидании.

Переписка.

Писать значительно легче чем говорить. И кстати этим пользуются разного рода аферисты. В первую очередь вы общаетесь с потенциальным партнёром. Не нужно много громких и пустых слов. Общайтесь так как вы привыкли, не стоит упражняться в словесности. Иначе плохо придется на реальном свидании, где вы не сможете так красноречиво излагать. Старайтесь больше интересоваться партнером, так вы сможете больше узнать и расположите его к себе. Не придумывайте небылиц. Честно расскажите о своей работе и досуге. Если вы играете во дворе в домино, то не надо писать что любимый вид спорта - гольф.

Поверьте, найдется та, для которой домино будет в радость.

Развод.

Запомните. Самое главное - как бы вы не хотели, не один нормальный человек не будет, клясться в любви или осыпать комплиментами сразу после знакомства. Любые просьбы оплатить счет на телефоне или покупка билета для приезда к вам - это тупой развод. Но самое страшное, это виртуальный секс. Собеседник может сказать, что сгорает от желания, и предложит вирт по скайпу. Если вы решитесь, то ваши действия запишут на видео, и потом предложат выкупить. В противном случае, разошлют вашим родным и друзьям, а это очень неприятно.

Берегите себя.

Фото: queen-time.ru

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