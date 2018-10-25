Лилия: легенды и символика

25.10.2018 | 08:48

Все началось еще в древней Персии. Там было настолько сильное почитание этого цветка, что в честь него была названа столица Суза. В переводе Суза означает - город лилий. Позже, в своих легендах, лилию воспевали древние греки. По греческой легенде, маленького Геракла решила покормить грудью сама богиня Гера. Геракл был сыном Зевса и Алкимены. Но непоседливый Геракл толкнул Геру и грудное молоко разлилось по сторонам. Из этих брызг на небе образовался Млечный путь, а брызги, попавшие на землю, превратились в белые лилии. Огромную роль играла лилия в ритуалах древних Римлян. В Риме даже существовал праздник где, лилиями чествовали богиню весны, Флору.

Но особое значение лилия приобрела в эпоху христианства. Переняв греческие и римские цветочные догматы. Христиане также олицетворяли лилию с чистотой и целомудрием. Соответственно в христианстве лилия является цветком Богородицы и Благовещения. По библейскому преданию к Марии, когда она была еще очень юной девушкой, явился архангел Михаил. Он поведал юной Марии, что быть ей матерью Спасителя и передал ей ветку белых лилий. В Италии и Испании молодые девушки надевают венки из белых лилий и отправляются на свое первое причастие. Но самое большое значение, лилия имела во Франции.

С лилией тесно связаны имена основателей французской монархии. Даже средневековая Франция, называлась царством лилий, а монарха величали не иначе как "король лилий". По преданию, первый французский король Хлодвиг с помощью лилий, одолел своих врагов. Лилии подсказали где королю, где и его войско сможет перейти глубокую реку Рейн. Так королю удалось одержать победу. С тех пор на штандартах французов, стала красоваться белая лилия.

Три лилии были на флагах Французских крестоносцев, во время крестовых походов. Лилии обозначали три добродетели-сострадание, правосудие и милосердие.

Были у символа лилии и темные времена.

Лилию активно использовала Святая инквизиция. Множество женщин были казнены под символом этого цветка.

Но подводя итоги можно твердо утверждать, что еще с самых древних времен лилия олицетворяла женскую непорочность и целомудрие.

Фото: semiramisgardens.ru

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