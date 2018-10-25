Тысячелетнюю мумию мастера медитации нашли в статуе Будды

25.10.2018 | 20:10

Если заходит разговор о мумиях, мы сразу представляем древний Египет.

И действительно, в Египте процесс мумификации, носил массовый характер. Вера в будущее возрождение, заставляла сохранять не только свое тело, но и домашних животных. Но что вы скажете, если узнаете, что на востоке есть люди, которые начинают делать из себя мумию ещё при жизни.

В 2015 году, мир облетела сенсационная новость. Внутри статуи Будды, был обнаружен человек. Компьютерная томография показала, что там не останки, а именно человек.

После вскрытия статуи, оказалось, что в ней находится мумия буддийского монаха. Тело монаха по имени Лю Цюань находилось в статуе более 900 лет. Научное расследование показало, что около 1100 года монах сам начал процесс мумификации собственного тела. Рацион монаха на протяжении нескольких лет, был очень странный. Питался он исключительно древесной смолой и хвойными иголками. Трудно себе представить, что чувствовал этот человек, но как говорят документальные источники, умер он спокойно в позе лотоса. За свой духовный подвиг, собратья решили поместить его тело в статую Будды.

Как же монахам удается подготовить свое тело, к тому, что оно не будет разлагаться на протяжении столетий. Оказывается, это очень тяжелый и длительный процесс. Он требует от человека неимоверных физических и моральных жертв.

На полную подготовку тела у монаха уходит более 10 лет. Первые три года, монах ест только орехи и семена определенного растения, запивая это простой водой. При этом он должен усиленно заниматься физическими упражнениями. Кто прошел этот этап, переходит во второй. Ещё три года, монах ест древесную кору и специальные корни, пьют при этом чай из очень ядовитого растения. Вначале монахов сильно рвет, но со временем организм привыкает. Очень мало, кто проходит этот этап. Но третий этап самый страшный. Живого монаха в позе лотоса замуровывают в склеп. Оставляя только трубку для дыхания и верёвочку с колокольчиком. Каждый день монах должен звонить в этот колокольчик, сообщая что ещё живой. Когда звон прекращается, склеп полностью замуровывают я и оставляют на 3 года. После чего вскрывают и достают мумию на свет. Несмотря на страшную процедуру, в старину ее проходили сотни монахов.

Фото: inosmi.ru

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