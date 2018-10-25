"Кин-дза-дза!": интересные факты о фильме

25.10.2018 | 23:22

Снятый в 1986 году Георгием Данелией, этот фильм стал настоящей легендой среди любителей фантастики и просто хорошего кинематографа. Многие фразы из него стали цитатами, а сам фильм виделся одновременно и тщательно замаскированной пародией на Советский Союз, и предостерегающей лентой о возможной для человечества экологической катастрофе. Предлагаем ознакомиться с интересными фактами о картине.

1. Космическое транспортное средство многоразового использования класса «пепелац», на котором летают главные герои фильма, получило свое название от слова «пепела», что на грузинском означает «бабочка». Изготовлен он был из отпиленной хвостовой части авиалайнера Ту-104, покрытой пенополиуретаном, и разукрашен художниками и декораторами. Внешний вид пепелаца поражает, прежде всего, тем, что такая конструкция, ржавая, корявая и выглядящая так, словно готова развалиться в любое мгновение, выглядит неспособной не то что летать, но даже существовать.

2. Работу над фильмом много раз прерывали различные неприятности. Так, пепелац случайно отправили во Владивосток, а декорации инопланетной тюрьмы эциха были уничтожены въехавшим в них пьяным водителем. Дважды имели место происшествия, из-за которых полностью была вырезана из фильма роль Леонида Ярмольника. В первый раз сгорели декорации, а во второй раз произошел тот самый инцидент с нетрезвым водителем. В результате было принято решение не только о том, чтобы убрать из сценария персонажа, которого должен был играть Ярмольник, но и изменить название фильма. Изначально фильм должен был называть «космическая пыль». Ярмольнику была назначена роль торговца этой пылью. Он дважды прилетал на съемки, а в третий раз Данелия решил его не приглашать, решив , что ничем хорошим это не закончится.

3. По сценарию Скрипач имел с собой чачу. Персонажи попали на Альфу вместо Земли, потому что выпили слишком много этого алкогольного напитка. За время съемок в Советском Союзе началась борьба с алкоголизмом, и пришлось спешно заметить чачу на уксус.

4. Существенной проблемой было изготовление костюмов. Художники сделали множество эскизов, костюмы по которым должны были пошить в соответствующих цехах «Мосфильма». Но ателье киноконцерна было занято пошивом костюмов для фильма «Борис Годунов» Сергея Бондарчука, и съемочной группе «Кин-дза-дзы» пришлось срочно изготавливать костюмы без оглядки на эскизы из того, что было под рукой. В ход пошли кальсоны и майки фабрики «Заря», обесцвеченные в хлорке, и старые летные костюмы, от которых взяли множество мелких деталей, таких как молнии, мешочки, кольца, пружинки и тесемки. К ягодицам инопланетных красавиц крепились подушечки, на ногах пацаков красовались нейлоновые мешки, а на головах у них появились лямки от летных костюмов. Многие части для костюмов были просто найдены в пустыне Каракум.

5. Загадочное название фильма было придумано Евгением Леоновым. Он вздумал в качестве шутки повторять последние слоги слов. Когда у него спросили, что у него в портфеле, он ответил "Киндза-дза" и стал напевать это странное сочетание, приглянувшееся и режиссеру в качестве хорошей замены названию «Космическая пыль».

Фото: 24smi.org

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