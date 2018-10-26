Рыжие люди - особенные: интересные факты

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Рыжие люди - особенные: интересные факты26.10.2018 | 16:15
Ну разве можно не обратить внимание на человека, чьи волосы отмечены самим солнцем?
Рыжие мужчины похожи на скандинавских викингов, а женщины с огненно-рыжими волосами и россыпью веснушек..., ну впрочем, сейчас не об этом.
Во все времена к рыжим отношение менялось с точностью до наоборот. Их боготворил, ненавидели, боялись и даже убивали.
Чем-же они так удивительны?
Примерно 2% из живущих на планете -рыжие. В древней Греции считалось, что после смерти рыжие превращаются в вампиров.
В средневековье, рыжий цвет не давал покоя инквизиции. Женщин с рыжими волосами нередко бездоказательно казнили, а рыжих детей считали зачатыми в грязном, греховном сексе.
Есть миф, что первая непокорная жена Адама, которую звали Лилит-была рыжей. Она кстати воспротивилась Богу и убежала. Уже тогда рыжие были очень своенравны.
Рыжим очень сложно перекраситься, строение и состав рыжих волос не позволяет краске удержаться.
Не желательно бить рыжих. Синяки на их теле возникают значительно быстрее чем у любого другого. По этой же причине, у рыжих низкий болевой порок. Увы для того, чтобы хирургу наконец отключить рыжего, требуется на 20% больше анестезии.
Нацисты считали рыжие волосы генетическим дефектом и издали указ о запрете браков между рыжими.
Седина намного медленнее добирается до рыжих. Сначала волосы светлеют, ну а потом только начинают седеть.
Есть и отличные новости. Рыжие женщины значительно чаще занимаются сексом. По этой же причине многие женщины в погоне за улучшением личной жизни, стараются перекрасить волосы в рыжий цвет.
Легенда гласит, что первым рыжим мужчиной был принц Идон. В тот момент, когда он обнаружил Атлантиду, его светил очень ярким свет. Он превратил часть его волос принца в огненно-рыжую копну, а на лице оставил россыпь веснушек.
Рыжие становятся левшами в два раза чаще, чем обычные люди.
Великий Тициан изображал сугубо рыжих. Он даже дал название одному из рыжих оттенков.
В древнем Риме рыжие женщины рабыни, продавались значительно дороже. Интересно с чего бы?
В Древнем Египте, на всякий случай рыжих живьем закапывали в честь бога Осириса.
Популяция рыжих со временем сокращается. Скорее всего через сто лет, рыжие совсем исчезнут. А жаль!
Больше всего рыжих проживает в США. За то в Шотландии каждый тринадцатый имеет этот прекрасный цвет волос.
Ну и на закуску.
Есть интересная болезнь "Джинджерфобия" - это когда человек страшно боиться рыжих.
Ну это уже его проблемы.
Фото: nieuwspaal.nl
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