Рыжие люди - особенные: интересные факты

26.10.2018 | 16:15

Ну разве можно не обратить внимание на человека, чьи волосы отмечены самим солнцем?

Рыжие мужчины похожи на скандинавских викингов, а женщины с огненно-рыжими волосами и россыпью веснушек..., ну впрочем, сейчас не об этом.

Во все времена к рыжим отношение менялось с точностью до наоборот. Их боготворил, ненавидели, боялись и даже убивали.

Чем-же они так удивительны?

Примерно 2% из живущих на планете -рыжие. В древней Греции считалось, что после смерти рыжие превращаются в вампиров.

В средневековье, рыжий цвет не давал покоя инквизиции. Женщин с рыжими волосами нередко бездоказательно казнили, а рыжих детей считали зачатыми в грязном, греховном сексе.

Есть миф, что первая непокорная жена Адама, которую звали Лилит-была рыжей. Она кстати воспротивилась Богу и убежала. Уже тогда рыжие были очень своенравны.

Рыжим очень сложно перекраситься, строение и состав рыжих волос не позволяет краске удержаться.

Не желательно бить рыжих. Синяки на их теле возникают значительно быстрее чем у любого другого. По этой же причине, у рыжих низкий болевой порок. Увы для того, чтобы хирургу наконец отключить рыжего, требуется на 20% больше анестезии.

Нацисты считали рыжие волосы генетическим дефектом и издали указ о запрете браков между рыжими.

Седина намного медленнее добирается до рыжих. Сначала волосы светлеют, ну а потом только начинают седеть.

Есть и отличные новости. Рыжие женщины значительно чаще занимаются сексом. По этой же причине многие женщины в погоне за улучшением личной жизни, стараются перекрасить волосы в рыжий цвет.

Легенда гласит, что первым рыжим мужчиной был принц Идон. В тот момент, когда он обнаружил Атлантиду, его светил очень ярким свет. Он превратил часть его волос принца в огненно-рыжую копну, а на лице оставил россыпь веснушек.

Рыжие становятся левшами в два раза чаще, чем обычные люди.

Великий Тициан изображал сугубо рыжих. Он даже дал название одному из рыжих оттенков.

В древнем Риме рыжие женщины рабыни, продавались значительно дороже. Интересно с чего бы?

В Древнем Египте, на всякий случай рыжих живьем закапывали в честь бога Осириса.

Популяция рыжих со временем сокращается. Скорее всего через сто лет, рыжие совсем исчезнут. А жаль!

Больше всего рыжих проживает в США. За то в Шотландии каждый тринадцатый имеет этот прекрасный цвет волос.

Ну и на закуску.

Есть интересная болезнь "Джинджерфобия" - это когда человек страшно боиться рыжих.

Ну это уже его проблемы.

Фото: nieuwspaal.nl

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