Какие тайны и легенды хранят созвездия?

26.10.2018 | 20:38

Трудно сказать, с какого времени люди стали интересоваться звездами. Кажется, что так было всегда. Причем воспринимали созвездия не как простой небесный объект, а как нечто мистическое.

Многие созвездия названы в честь Богов. Люди называли их так, потому что верили в магическое появление звезд - в качестве поощрения или же в назидание. У каждой цивилизации существуют свои легенды. Но большинство мифов пришло к нам из Древней Греции.

Легенда о Медведицах

Самые известные созвездия - Большая и Малая медведицы. И у них есть своя легенда.

Давным-давно жил на свете царь Ликаон, который правил страной Аркадией. Каллисто, его дочь, была не только красивая, но и очень смелая. Однажды она задумала доказать всем, что краше даже жены Зевса. Разгневанная Гера решила немедленно отомстить обидчице и превратить ее в уродливую медведицу.

В новом обличии вернулась Каллисто домой и напугала своего сына. Он собирался выстрелить в страшное животное, но вовремя вмешался Зевс. Чтобы спасти Каллисто, он забрал ее на небо и сделал созвездием. Захватил Зевс и любимую собаку девушки, сделав ее Малой медведицей.

Волосы Вероники

Если присмотреться к созвездию Большой медведицы, то рядом с «ручкой ковша» можно увидеть небольшое скопление звезд. Именно оно и называется «Волосами Вероники». По легенде у Эвергета, царя Египта, была жена Вероника. Волосы девушки были неземной красоты. Посмотреть на Веронику приплывали даже из-за морей. Вскоре Эвергету пришлось отправиться в военный поход. Длился он не один год, но все это время девушка верно ждала своего мужа. Прошло уже так много времени, что стали говорить, будто и не вернется Эвергет живым. Вероника не верила в гибель мужа. Поэтому поклялась, что если он вернется, то она пожертвует свои волосы во имя любви.

К счастью, Эвергет вернулся из венного похода здоровым. Но был против затеи жены отрезать волосы. Девушка все же сдержала обещание. Только после пира в честь возвращения царя жертвенные волосы пропали. Эвергет не на шутку разгневался и уже приказал казнить всю стражу. Но вовремя пришел звездочет и попросил его выслушать. Астролог рассказал царю, что волосы не украли. Их приняла в дар богиня любви и забрала себе на небо, превратив в созвездие.

Дочь в обмен на благополучие народа

Эта волшебная история о сложном выборе, предательстве и большой, отважной любви. В далекие времена жила на свете одна красавица, и звали ее Кассиопея. Был у нее муж Цефей и дочка Андромеда. Кассиопея всегда гордилась своей красотой. Однажды, прогуливаясь вдоль берега, она заметила морских нимф. Гордо посмотрев, Кассиопея поняла, какие же они уродливые по сравнению с ней. Узнав об этом, Посейдон разозлился. Морской Бог решил наказать Кассиопею и устроил в Эфиопии потоп.

Цефей стал решать, как можно спасти город. Великий оракул помог царю найти ответ. Чтобы избавиться от потопа и гибели народа, нужно пожертвовать самым ценным. Цефей понял, что другого выхода у него нет и прислушался к Великому Оракулу. Ему пришлось приковать свою единственную любимую дочь к скале. Из морской пучины появлялся огромный кит, который пытался съесть Андромеду. Узнав об этом, Персей, сын Зевса, решил непременно помочь девушке. Он убил огромного кита и спас Андромеду. Вскоре молодые люди полюбили друг друга и решили пожениться. А Боги увековечили их любовь в виде пары звезд на небе - Андромеды и Персея.