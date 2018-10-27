Книга рекордов Гиннесса: как появился самый успешный книжный проект

27.10.2018 | 14:13

Книга рекордов Гиннесса настолько известна, что человек, который о ней не слышал, сам мог бы стать рекордсменом по невежеству. Однако вряд ли кто знает, историю того, как и кому обязана эта книга, своим появлением.

А история это весьма интересная.

Однажды управление пивоварней "Гиннес", решил поохотится с приятелями в богатых дичью Ирландский лесах. Но охота не удалась. А вечером собравшись за стаканчиком виски, друзья начали спорить какая птица самая быстрая. И оказалось, что справочников с такой информацией не существует. Эти события происходили в августе 1951 года.

Спустя три года и опять в августе, точно такой спор снова возник среди друзей. Они горячо спорили из-за тетерева который, по их мнению, очень быстро летел и поэтому охотники промахнулись. В ходе спора Сэр Хью Бивер заметил, что подобными вопросами интересуются тысячи людей по всему миру. И если бы существовал такой справочник, то он легко мог бы разрешать подобные споры.

12 сентября 1954 года, господин Бивер встретился с близнецами Норрисом и Россом Мак-Уайртерами. Владельцами информационного агентства.

На встрече они обсудили вопрос о том, может ли их агентство заняться выпуском справочника, в котором будет информация о различного рода рекордах. Братьям понравилась эта идея. И первый вариант справочника появился в августе 1954 года. Тираж был небольшим, всего 1000 экземпляров, которые были розданы публике бесплатно.

Первое коммерческое издание увидело свет 27 августа 1955 года. И к зиме, книга, состоящая из 197 страниц, стала настоящим бестселлером, а через год книга покорила США, где тираж ее превысил 70 тысяч экземпляров.

С этого дня, книга переиздавалась каждый год, перед рождеством. Это был отличный маркетинговый ход. Книгу как пирожки раскупали на Рождественские подарки. Специально для этой книги, была создана компания Guinness World Records, которая принадлежала известной пивоварни. Продолжительное время издание книги принадлежало братьям Мак-Уайртерам .

Кстати братья были очень интересными людьми, они обладали феноменальной памятью и хорошо эрудированы. В телепередаче "Рекордсмены", братья блестяще отвечали на очень каверзные вопросы публики. К сожалению брат по имени Росс Мак-Уайртер, был убит ирландским террористом в 1975 году. Но Норрис не бросил дело и остался у управления компанией, вплоть до 1995 года.

В 1995 году сама книга очень изменилась, из текстового издания она стала альбомом с красочными иллюстрациями.

Ну и наконец сама книга стала собственными рекордсменом. Она стала самым успешным книжным проектом, за всю историю книжного издания.

Фото: obozrevatel.com

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