Правда о камасутре

26.10.2018 | 23:43

При слове камасутра, многие застенчиво отводят глаза. В западном мире считается, что это своеобразный учебник по занятию сексом. Но на самом деле, это совершенно не так. Эта книга куда более глубокая, чем принято считать.

Переводится слово камасутра, как наставление о каме. Кама - это ментальная, чувственная часть сексуальности и любви. Так во всяком случае утверждают индийские религиозные практики. Первым в Европу камасутру, привез капитан британской армии Ричард Бёртон. Сначала ещё будучи в Индии, он смог перевести этот труд на английский. Но он опасался, что подобную книгу не станут издавать в консервативной и чопорной Англии.

Но его опасения оказались напрасны. Книга появилась на прилавках в 1883 году. И соответственно сразу стала бестселлером. Ее с удовольствием, как правило украдкой, приобретали британцы, желающие расширить свои сексуальные навыки.

Книга создавалась около 2 тысяч лет назад. Писал ее великий индийский философ Ватьсьяяна. Это был очень религиозный человек. Работая с более древними документами, он объединял и систематизировал высокую религиозную духовность и чувственность сексуальных практик.

В книге четко прослеживается два направления. Она наставляет на духовный путь и в тоже время помогает влюбленной паре с помощью любви и сексуальной близости, как можно ближе подойти к божественному удовлетворению.

Конечно духовная часть книги не очень интересовала воспитанных в строгости британцев. А вот часть где описывались практики, на которые католическая церковь веками накладывала запрет, сильно будоражила и привлекала своей раскрепощенностью.

Для жителей Индии, которые воспитывались по другим моральным нормам, камасутра являлась по большей части религиозным наставлением. Книга помогала молодым людям советом, как с помощью совмещения сексуальных и духовных практик достичь истинного единения с Богом. И конечно же Ватьсьяяна создавал такой труд не для того, чтобы научить индийцев нескольким десяткам поз для занятия сексом.

Книга состоит из нескольких частей. В основном это пособие для молодых семей, в ней описываются бытовые и духовные аспекты. Правила поведения и общения с противоположным полом. Как поддерживать огонь страсти в семьях где супруги прожили долгие годы.

В индуизме считается, что гармоничная сексуальная семейная жизнь, приближает человека к Богу.

Фото: supercurioso.com

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