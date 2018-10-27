Как появился тетрис?

27.10.2018 | 08:55

Игра была создана Алексеем Пажитновым, компьютерным инженером вычислительного центра советской Академии наук СССР. Всего было продано более 70 миллионов копий игры. За последние два десятилетия он был установлен практически на всех платформах для видеоигр и даже показан на небоскребе. Первоначально игра предназначалась для компьютеров IBM, но настоящая популярность для тетриса наступила, когда игра была выпущена в 1989 году на портативной консоли Game Boy от Nintendo. Согласно The Tetris Co., версия «Тетрис» на Game Boy разошлась на более 35 миллионов копий. Несмотря на рекордную популярность игры, созданной Пажитновым, авторский гонорар за нее получало государство.



Он начал зарабатывать на продажах

только после того, как отправился в Соединенные Штаты, а в 1996 году получил авторские права. В интервью The Guardian Пажитнов описал, как ему пришло в голову отвлечься от работы на огромном советском компьютере «Электроника-60». Он сказал: «Я начал мысленно применять друг к другу всевозможные математические проблемы и головоломки, которые меня интересовали. Я начал играть и не мог остановиться. Мне кажется, что большинство классических игр, написанных в 80-х или начале 90-х годов, погибли, потому что их авторы или владельцы не любили». Для своего творения он выбрал имя «тетрис», объединив слова «теннис», спорт и «tetra», греческий префикс. И фигуры разных форм, которые падают, называются «tetramino».

Среди исследователей был проведен интересный эксперимент, который показал, что длительная игра в тетрис может привести к более эффективной активности мозга во время игры. Когда вы впервые играете в тетрис, функционирование и активность мозга увеличивается, а потребление энергии мозга, измеряемое в степени метаболизма глюкозы, также увеличивается. Когда игрок Tetris становится более опытным, мозг показывает снижение потребления глюкозы, что означает более эффективное использование мозга для этой задачи. Игра может также вызвать повторяющийся симптом стресса, даже когда игрок не играет в него (эффект «Тетрис»), хотя это может произойти в любой компьютерной игре с дублирующимися изображениями и сценарием.

В январе 2009, группа Оксфордского университета под руководством доктора Emily Holmes доложила, что для здоровых добровольцев игра в тетрис сразу после просмотра травмирующего материала в лаборатории снижает число воспоминаний об этих сценах в течение следующей недели. Они считают, что компьютерная игра может разрушить воспоминания о звуках и сценах, которые позднее ощущаются в виде самопроизвольных болезненных вспышек о том моменте.

Фото: Quadratin Morelos

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