Какие жизненные перемены можно узнать по нашим снам

30.10.2018 | 13:06

Людям часто снятся сны. В основном, они не очень хорошие и мы нередко просыпаемся от смутных тревог. Не стоит бояться снов, это всего лишь предупреждения свыше о возможных переменах в вашей жизни и последующих за ними изменений. Итак, о чем же говорят страхи во сне? Вот несколько наиболее распространенных снов, которые хоть раз, но снились каждому человеку.

Я сдаю экзамен, но ничего не знаю.

Если вам ночью приснился сон, в котором вы пришли на экзамен, но ничего не знаете, нужно сдавать другой предмет, не можете найти аудиторию, опоздали на экзамен, то подобные сновидения - это результат беспокойства по поводу ваших публичных или результативных действий. Внутри вас сидит страх, что если вы не выполните что-то хорошо, то окружающие вас засмеют или же вообще отвергнут. А еще такие сны дают нам понять, что в некоторых областях мы ощущаем себя очень слабыми и неподготовленными. Оказываемся неготовыми держать ответ и боимся того, что нас обсуждают люди.

Я потеряла кошелек или ключи.

Сновидения о потерянных предметах говорят о том, что у вас есть вещи, к которым вы очень привязаны и боитесь их потерять. И возникающие страхи в наших снах вовсе не случайны.

Например, сон о потери кошелька может свидетельствовать о том, что вам пора переосмыслить все свои жизненные ценности, подумать о смысле вашей жизни.

Если приснился сон, что вы потеряли машину, то это сигнализирует о том, что вам пора уже призадуматься о своей независимости и свободном передвижении.

Потеря ключей во сне намекает на то, что можно упустить выгодные возможности и собственный авторитет.

Денежные потери в сновидениях означают, что вы готовы рискнуть отпустить от себя то, к чему совсем недавно были очень привязаны. Это может быть любимый человек или работа, которой вы отдали много времени.

Ваша машина не может остановиться или не двигается с места.

Подобные сны приходят к людям, когда что-то в их жизни выбивается из привычной колеи и выходит из под контроля. Вы ощущаете, что не в силах сами изменить ситуацию, не можете исправить ее или же опасаетесь, что потерпите катастрофу при каких-то действиях. Сновидения о транспорте и машинах являются предвестниками того, как вы движетесь в реальной жизни, идете вперед или остановились в своем развитии.

Если снится, что вы водитель в автомобиле, то это говорит о том, что готовы к новым жизненным переменам. Если пассажир, то вы будете всегда на вторых ролях следовать за теми, кто уверенно идет по жизни. Проблемы с машиной свидетельствуют о ваших собственных, жизненных.

Если не можете остановиться на машине или отказывают тормоза, то вы или пропускаете самые главные жизненные события, или же можете сделать большую ошибку, которая обернется фатальным исходом.

Фото: hannahfielding.net

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