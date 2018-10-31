Суеверия и приметы в авиации

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Профессия летчика сопряжена с риском. И естественно люди этой профессии очень суеверны.
Например, лётчики не очень любят август и сентябрь. Считается что эти месяцы наиболее аварийные. Также очень негативно они относятся к числу 13. Даже бортовые номера стараются назначать так, чтобы в них не было числа 13,
Плохой приметой считается птица, залетевшая на борт перед полетом.
А вот хороший признаком будет луна, светящая в правый борт. Или если самолет пролетит сквозь радугу.
Летчики никогда не говорят, что это последний рейс. Правильно говорить - крайний. Нельзя загадывать, когда вернешься и нельзя желать счастливого пути. Пилоты стараются не фотографироваться перед полетом. Также нельзя фотографировать салом машины. Это правило касается и пассажиров. Удивительно, но нельзя пилоту показывать средний палец. Так можно накликать беду.
Если полёт обещает быть трудным, пилоты накануне не бреются и не стригут ногти. Нельзя это делать и во времени полета. На борту категорически запрещено свистеть и ругать свою машину. Пилоты относиться к свили машинам как к живым и считают, что у них есть душа.
Запрещено пилотом играть на борту в карты. У военных летчиков нельзя класть фуражку козырьком вниз. Так обычно делают, когда пилот погибает. Нежелательно пилотом клеить модели самолётов и тем более рисовать собственные бортовые номера. Нельзя брать в полет вещи погибших пилотов и одеваться в новую одежду.
Перед сложными полётами опытные пилоты надевают ту форму, в которой у них была лучшая посадка.
Если лётчик курит, то перед полётом выкуривает половину сигареты, а докуривает ее уже после посадки.
Стюардессы очень любят, когда первым на борт входит мужчина. Но очень плохой знак, если пассажир споткнётся.
Если самолет попадает в зону турбулентности, стюардессы стучат стаканами и говорят это помогает. Огромной удачей у стюардесс считается, если найти на борту женскую серьгу. Нельзя так же рвать цветы на летном поле. Также приносит удачу украденная самолета вещь. Нежелательно употреблять на борту слово собака и в полет брать собак не рекомендуется.
Фото: 7info.ru
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