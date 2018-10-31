Чак Норрис: интересные факты из жизни

31.10.2018 | 14:39

Чак Норрис - один из легендарных актеров, чья карьера пришлась на последние десятилетия прошлого века и кто во многом сформировал жанр боевика в современном его представлении. В 90-е годы, особенно в России, Норрис был тем, кто формировал для мальчиков представление о герое и сильном мужчине. Наряду со Сталлоне, Шварценеггером и Ван Даммом, он стал легендой кинематографа. Несмотря на значительный возраст, актеру уже 78 лет, Чак все еще может дать фору молодым актерам, и немногие из них решились бы потягаться с ним. Предлагаем узнать интересные факты об актере.

1. Настоящее имя Чака Норриса - Карлос Рэй Норрис. В его венах течет кровь индейцев чероки и ирландцев.

2. В раннем детстве он не выделялся ни силой, ни задиристостью, не особенно увлекался спортом и нередко проигрывал в драках со сверстниками в школе.

3. В семье Норриса не всегда был достаток. Некоторое время их жилищем был автомобильный дом-прицеп. Кроме этого, его отец был алкоголиком и мало прилагал усилий для воспитания и заботы о сыне. Важность спорта, дисциплины и самоуважения была усвоена мальчиком от его отчима Джорджа Найта.

4. Одно время Чак мечтал о том, чтобы стать полицейским. С целью в будущем получить темно-синюю униформу он вызвался служить в Южной Корее. Именно здесь он обнаружил для себя такое увлечение, как восточные единоборства, и дальше о работе полицейского речи уже не шло. Позднее он нередко играл полицейских в фильмах.

5. Считается, что с начала своей спортивной карьеры в 1968 году Чак Норрис не потерпел поражения ни в одном бою. Всего за ним числится 168 выигранных поединков и 2 завершившихся ничьей.

6. Начало его кинематографической карьеры было отмечено противостоянием с самим Брюсом Ли. В фильме «Путь дракона» актеры были противниками и сошлись в финальном поединке. Брюс Ли, игравший хорошего персонажа, победил. Поклонники Норриса уверены, что Чак поддавался и в реальном бою легко одержал бы верх над субтильным Брюсом. За пределами съемочной площадки Чак и Брюс были хорошими друзьями.

7. Впервые на съемочной площадке Чак оказался благодаря актеру Стиву Маккуину, которого Норрис учил единоборствам.

8. Чак Норрис является создателем собственного стиля каратэ, который называется Чун-Кук-До, что переводится как «универсальный путь».

9. Для рекламного ролика компьютерной игры World of Warcraft Чака Норриса превратили в ее персонажа.

10. Помимо съемок в кино и побед в спортивных поединках, Чак Норрис успешен и как писатель. Четыре из написанных им семи книг были бестселлерами. По большей части они представляют собой автобиографические труды, но имеется среди них и научная фантастика.

11. Множество коротких анекдотов и мемов о Норрисе появилось после того, как первые из них озвучил Конан О'Брайен, ведущий передачи «Сегодня вечером». Началось это в 2005 году, а уже в следующем тенденцию радостно подхватили и многочисленные русские поклонники Чака.

Фото: revistamonet.globo.com

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