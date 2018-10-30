Ученые: богатые живут не дольше бедных

30.10.2018 | 16:59

Вопреки общепринятому мнению о том, что большие деньги способны обеспечить долголетие, ученые из Университета Копенгагена установили истину: богатые люди не живут дольше «обычных» людей, сообщает pora.ru.

Казалось бы, крупный капитал позволяет поддерживать должный уровень здоровья, правильный и качественный уход за собой, хорошее сбалансированное питание и возможность посещать специалистов с мировым именем.

«Народную» версию подкрепили данные исследований. Эксперты из университетов Гарварда и Стэнфорда пришли к выводу, что американцы, имеющие деньги, успех и славу, в среднем живут почти на семь лет дольше тех, кто «тянет судьбу» от зарплаты до зарплаты.



Но датские ученые поспорили с утверждением американских коллег и заверили: богатство никак не влияет на продолжительность жизни. Это зависит еще и от того, насколько устойчивы экономический и социальный статусы человека. Они могут резко поменяться как в одну, так и в другую сторону.

Ученые из Дании взялись изучать сведения о нескольких миллионах соотечественников, умерших в течение 33-х лет (1980-2013). Эксперты исследовали факты продолжительности жизни, заболеваний и уровней доходов, а также произошедших изменений в жизни людей после 40 лет.

Оказалось, что богатые люди, перешедшие сорокалетний рубеж, живут в среднем на три года дольше, чем их сверстники, не имеющие накоплений. Чем ближе к пенсионному возрасту, тем меньше влияния больших денег на состояние общего здоровья. Тем самым происходит постепенное стирание разницы. А в 60 и 70 лет она и вовсе исчезает...

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