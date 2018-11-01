Озерной воды хватит на 72 миллиарда бассейнов

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Озерной воды хватит на 72 миллиарда бассейнов01.11.2018 | 15:37
Ученые из канадского университета Макгилла в Монреале провели самый тщательный аудит всех озер мира и добыли об этих водоемах любопытную информацию.
По подсчетам гидрологов, рассказывает «Poplawok», на Земле около 1,4 миллиона озер. В них находится примерно 180 тысяч кубических километров воды. Если бы Земля была ровной, как стеклянный шар, эта вода покрыла бы всю сушу слоем воды в 1,3 метра. Ею можно было бы восемь раз заполнить котловину озера Байкал или 72 миллиарда олимпийских бассейнов.
Общая береговая линия всех озер, сообщают ученые, составляет 7 миллионов километров. Это равно обхвату Солнца по экватору и примерно в три раза больше его диаметра.
Канадцы так же внесли ясность в вопрос, какая страна является страной озер. Раньше все думали, что это Финляндия. Оказалось - Канада. Там почти 900 тысяч озер.
И еще интересный факт. Вода в озерах постоянно обновляется. Каждая молекула воды находится в любом озере не больше пяти лет. Потом она улетучивается с паром или уходит с реками, которые вытекают из озер.
Фото: СНК
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