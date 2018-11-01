Музей отвратительной еды в Швеции

01.11.2018 | 22:04

Важная часть любого путешествия - попробовать блюда местной кухни. Но далеко не от всякой еды у нас потекут слюнки. Некоторые блюда или продукты, из которых они приготовлены, вызывают у европейца отвращение и недоумение - именно им посвящён Музей отвратительный еды (Disgusting Food Museum) в шведском городе Мальмё.

Выставку блюд можно условно разделить на несколько частей: употребление в пищу неожиданных животных или продуктов, блюда из неприемлемых или неподходящих частей тела животного, блюда и продукты со странной текстурой или неприятным запахом, а также еда, неприемлемая с точки зрения морали или религии некоторых сообществ.

Так, в список неожиданных продуктов попал привычный нам кумыс - видимо, европейцам странной показалась идея употребления в пищу лошадиного молока и продуктов из него. В экспозицию попали и жареные морские свинки, которых едят в Перу, и считающийся дорогим деликатесом на Сардинии сыр с личинками мух и продуктами их жизнедеятельности. Можно отметить и корейское блюдо, при приготовлении которого в рисовую водку бросают живых новорождённых мышат.

В экспозиции можно полюбоваться - а особенно смелые любопытствующие могут и попробовать на вкус, ведь все экспонаты в музее настоящие - блюдами из бычьих гениталий и бараньих кишок и желудков.

Особенно отличаются блюда, включающие дурно пахнущие или непривлекательно выглядящие продукты. Чуть ли не на первом месте здесь будет азиатский фрукт дуриан, который из-за резкого запаха даже по закону нельзя проносить в общественные места. Сюда же можно отнести и шведское национальное блюдо под названием сюрстрёмминг. Сюрстрёмминг представляет собой консервированную квашеную сельдь, отличающуюся сильным неприятным запахом. В эту же категорию попадает и знаменитое китайское «столетнее яйцо» (иначе - «тысячелетнее яйцо») - обычное яйцо, которое помещают на несколько недель или даже месяцев в смесь глины, извести, золы и рисовой шелухи, где в отсутствие доступа воздуха белок яйца становится коричневым и упругим на ощупь, а желток - тёмным, иногда зеленоватым, с сырным привкусом и запахом аммиака. Подобные пахучие кушанья во время выставки помещены в специальные герметичные контейнеры, чтобы не шокировать туристов с особенно чутким обонянием.

Примечательно, что в качестве экспонатов музей выставляет и вполне привычные европейцам блюда из свинины, совершенно неприемлемые, например, для мусульман. Если отбросить европейские пищевые привычки и предпочтения, экспозиция порадует любителей вкусно поесть и может вдохновить на новые кулинарные подвиги. Помимо этого, Музей отвратительной еды заставляет задуматься о различиях мировых культур и о том, почему одни продукты мы считаем вполне аппетитными, а другие вызывают у нас отвращение, мясо одних животных мы спокойно употребляем в пищу, а съесть мясо других для нас невозможно.

Музей можно будет посетить не только в Швеции. После нескольких месяцев в Мальмё экспозиция в подобном формате пройдёт в Шанхае, а затем и в других крупных городах мира, так что удивляющих блюд хватит на всех.

Фото: chas.in.ua

Еще по теме:

В Швеции откроют Музей отвратительной еды

