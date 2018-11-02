Тень Мастера. Проклятие нетленки Булгакова

02.11.2018 | 08:09

С бессмертным шедевром Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» связано множество странных, мистических и даже зловещих историй. Во время театральных спектаклей и съемок фильмов обязательно происходят события, заставляющие поверить в «чертовщину» даже самых неверующих. Наиболее известный фильм по роману гения вышел 13 лет назад и за это время более двух десятков участников съемок ушли из жизни. Что это, совпадение или злой рок? Кто знает, но факт остается фактом, череде смертей и болезней не видно конца.

Первые жертвы

Некоторые актеры ушли из жизни еще до премьеры. В октябре 2005 года, за два месяца до официальной премьеры фильма, был найден мертвым 46-летний исполнитель роли следователя Сидорова. Актер скончался при невыясненных обстоятельствах.

Второй жертвой загадочного романа стал Павел Комаров, который сыграл в фильме вора с пристани. Мужчина скончался в возрасте 38 лет.

Менее чем через год после выхода картины умер Станислав Ландграф, который блестяще воплотил роль критика. Интересным обстоятельством является то, что в книге Маргарита страстно желала убить его выстрелом в сердце.

27 апреля 2007 года от лейкемии умер известный актер Кирилл Лавров, который исполнил роль Понтия Пилата. В этот же роковой день погиб еще один актер фильма - Евгений Меркурьев (сыграл счетовода), который, по трагическому стечению обстоятельств, провалился под лед.

Продолжение мистической цепочки событий

В январе 2008 года ушел в мир иной невероятный артист Александр Абдулов, который поразительно точно сумел воплотить на экране колоритного и очень яркого персонажа романа - Коровина (слуга Воланда). Актер скончался от рака легких, который врачи обнаружили на последней стадии.

Прекрасный актер Владислав Галкин, который исполнил роль Бездомного, был найден в собственной квартире через несколько дней после кончины. Официальная версия смерти - острая сердечная недостаточность, однако отец актера до сих пор считает, что сын был убит.

В 2012 году от онкологии легких ушел артист Илья Олейников, сыгравший финдиректора театра «Варьете».

30 марта 2013 года после продолжительной онкологии головного мозга скончался известный актер Валерий Золотухин, который на протяжении нескольких лет безуспешно боролся с болезнью.

Помимо вышеупомянутых артистов, жертвами фильма стали также многочисленные исполнители второстепенных ролей: Михаил Суров, Валентина Егоренкова, Станислав Соколов, Станислав Пряхин, Дмитрий Поддубный.

Совпадение или реальное проклятие?

На первый взгляд может показаться, что все смерти произошли по вполне понятным и объяснимым причинам. Многие артисты были в очень преклонном возрасте и большинство все-таки погибло по естественным причинам. Безусловно, что все вышеперечисленное может оказаться простым совпадением, однако многие знаменитые артисты все же отказываются от участия в картинах или спектаклях по мотивам бессмертного произведения «Мастер и Маргарита» из суеверных соображений. Слишком уж много мистических историй ходит вокруг этого романа.

Фото: susanin.news

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