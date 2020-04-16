Если в ваших планах реализоваться в этой жизни, достигнуть определенных успехов, и все это подкрепляется неуверенностью в себе, то далеко и быстро вы не продвинетесь. Неуверенность — это своего рода болезнь, которая легко лечится на ранних стадиях и сложно в запущенной форме.

Вне зависимости от причины возникновения неуверенности, существуют приемы, которые будут эффективно работать в любых случаях. Не так важны причины, откуда взялся "недуг", куда важнее способы его разрешения.

Дневник

Отличный способ не забывать о своих достижениях и не впадать в депрессию при очередных неудачах (например, не прошли собеседование), это завести дневник собственных достижений. Зачем жить, терзаясь неприятными воспоминаниями? Лучше проанализировать ситуацию, сделать выводы и жить дальше. А вот собственные победы, записанные в дневнике, будут подстегивать вас к следующим свершениям.

Активная позиция

Чтобы дневник ежедневно пополнялся новыми событиями, необходимо вести активный образ жизни. Возможно, вы давно хотите научиться рисовать или повысить квалификацию в своей профессии? Или стоит подкорректировать фигуру и записаться на фитнес? Каждый новый день это шанс изменить себя к лучшему. Не забрасывайте планы в дальний ящик, действуйте. Если нет возможности тратить на себя деньги, то стоит посмотреть афишу вашего города. Наверняка, найдутся бесплатные выставки, литературные вечера, флешмобы. Такие события помогут вам также приобрести новые знакомства и расширить кругозор.

Друзья и отношения

Не смотря на популярность социальных сетей в настоящее время, никакая всемирная сеть не заменит вам настоящих друзей и любовь. Чем активнее человек, чем больше посещает различные мероприятия, тем больше шансов встретить близких по духу людей и, возможно, любимого человека. Друзья всегда подкрепят веру в себя, а вторая половинка подарит вкус собственной значимости.

Хобби

К сожалению, часто бывает, что работа не приносит нам радости и самовыражения. Но, к счастью, если у вас есть любимое занятие, хобби, дело, которое вы делаете хорошо, где вы реализуетесь, тем самым вы повышаете свою собственную оценку. Если другие люди пожинают плоды ваших стараний и оставляют положительные отзывы, уверенность, несомненно, будет расти! Зачастую, хобби в дальнейшем становится делом всей жизни, а обретая работу мечты, вы становитесь счастливее и увереннее в себе.

Самовнушение

Не будет лишним, если вы каждое утро или перед важным событием, будете повторять себе про свою перспективность и лучшие качества. Главное поверить в себя, и тогда в вас поверят и другие.

Внешность

Встречают по одежке, все мы об этом знаем. Так создайте же о себе первое мнение положительным! Одежда не обязательно должна быть дорогой, главное, подобранной со вкусом. Стройной фигуры можно добиться, бегая в парке. Чем лучше вы будете выглядеть, тем больше будете уверены в себе.

Мотивирующие статьи

В интернете полно вдохновляющих историй, как кто-то добился чего-то. Изучайте интересующую вас информацию, анализируйте, применяйте на собственном опыте. Вместе сериалов и шоу, больше читайте!

Чем быстрее вы начнете действовать, лечить свою неуверенность, тем скорее даже самые смелые высоты покажутся вам ближе.

Фото: innov.ru