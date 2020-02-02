В ладу с собой
Как реально поддержать любимого человека, у которого психологические проблемы
Мы часто оказываемся рядом с человеком, переживающим не лучшие времена.
- Когда на него лавиной наваливаются проблемы и неприятности, мягко или не очень подкрадывается депрессия, когда он тревожен - напряжен, вы как себя ведете?
- Всегда ли находите нужные слова, чтоб поддержать - подбодрить - утешить?
- Или вам кажется, что все, что бы вы ни сказали, прозвучит глупо или даже покровительственно?
Что делать?
Не бояться показаться назойливым!
Как поступить в подобной ситуации - решать только вам.
Совветы психологов тем, кто оказался рядом с человеком, у которого психические проблемы.
Простые советы, которые могут оказаться весьма полезными.
- Проявите заботу. Что-то очень простое: закажите пиццу и налейте горячего чая. Пусть близкий человек просто знает - вы рядом.
- Находясь на расстояние, позвоните. Или напишите смс. Поинтересуйтесь, как он себя чувствует. Просто поболтайте. Ни о чем. Пусть знает, что вам - не все равно, что с ним происходит.
- Напрямую спросите, чем можете помочь. Только искренне. «Ты хочешь, чтобы я... (помогла тебе с проектом, посидела с детьми, помогла с уборкой...» Дайте понять, что готовы разделить с ним ежедневные задачи. Вместе - не так страшно.
- «Я тебя люблю. Ты важен для меня». Не скупитесь на теплые слова. Он должен знать, что есть отношения, в которых ему безопасно.
- Сопереживайте. Говорите о причинах проблемы. Поощряйте желание выговориться.
- Просто будьте рядом. Чтобы слушать. Чтобы разделить его боль. Чтобы предложить помощь.
Фото: tonypoptamas.eu