Женщины, помешанные на замужестве: как избавиться от навязчивой мысли
Прекрасная половина человечества совершенно иначе воспринимает свадьбу и замужество, нежели мужчины, считающие это очередным важным шагом в жизни.
Событие, действительно, остается в памяти и радует молодоженов долгие годы. Но отношение к данному иногда вызывает смешанные ощущения:
- женщины буквально готовы на всё, чтобы удачно выйти замуж и прожить счастливую и долгую жизнь в хорошем браке.
Они ставят цель и идут к ней, преодолевая на пути самые сложные преграды.
Девушки, мечтающие о принце на белом коне, но сами не соответствующие завышенным требованиям, в большинстве случаев остаются в одиночестве и продолжают размышлять над смыслом жизни, отмечая для достижения совершенно другие цели.
Постараемся понять, откуда берется помешанность на замужестве, как начать избавляться от постоянных мыслях о свадьбе и жизни после неё.
Первой причиной, влияющей на формирования подобных взглядов и жизненных устоев, является мысль, заложенная в голову девочки в самом детстве.
Ребенок часто слышит:
"вырастешь, выйдешь замуж, всё будет хорошо",
поэтому замужество ассоциируется со счастливой жизнью, без него она просто не может существовать. Конечно, оно может сделать человека счастливым, но когда становится смыслом жизни - пора задуматься о более весомых вещах.
Бабушки постоянно хотят найти жениха и знакомят с мальчиками из соседнего двора, девушка вырастает и думает, что нужно продолжать знакомиться до победного, до осуществления мечты.
Вторая причина - давление со стороны общества и окружающих людей.
Женщины, которым уже за 30, а они так и не вышли замуж, набрасывают на себя ярлык странности и несоблюдении правил. Свода, придуманного людьми и считающего одинаковым для всех. Не нужно задумываться о внутреннем мире человека, его заботах и проблемах, проще же осудить поступки, не зная их причин. Людям надо начать иначе относиться к таким ситуациям и следить за собственной жизнью, а не стараться оставить отпечаток на чужой.
Что с этим делать
Избавиться от навязчивой мысли поможет осознание причины, помогающей возникать подобным мыслям и желаниям.
Возможно, недостаток общения сильно сказывается на психическом состоянии, человек нуждается в заботе и поддержке, но не получается ее совсем или получает в маленьком количестве.
Стоит задуматься над настоящей причиной, являющейся основой для появления сильного желания поскорее отправиться под венец.
Тяга должна быть к любимому человеку, а не желанию выйти замуж.
Можете попытаться найти гармонию в одиночестве и начать медитировать, чтобы избавиться от навязчивых мыслей, постоянно атакующих голову.
Жить в гармонии с собой - не значит скучать и бояться будущего. Существует много интересных занятий и дел, можно найти время на хобби или начать больше гулять по выходным.
Постарайтесь понять, что нахождение наедине с собой не является тяжелой ношей.