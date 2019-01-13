Четыре шага к разрыву отношений

Расставание всегда происходит болезненно. Все же были в каждой паре хорошие моменты, которые вы оба будете вспоминать. Нам всем неприятен разговор, который поставит точку в отношениях. Вот только избегать такого разговора не следует. К вам должно прийти понимание, что уже никогда ваши отношения не будут такими, как раньше, а от своевременного разрыва выиграют оба партнера. Расставаться нужно цивилизованно, какими бы у вас не были отношения до этого момента. Вот несколько советов, как правильно расстаться со своим партнером.

Убедитесь, что отношения исчерпали себя.

Не рекомендуется разрывать отношения, не подумав об этом. Избегайте принятия такого решения под влиянием эмоций. Обычная ссора не должна стать причиной разрыва. Необходимо взять паузу и хорошо все взвесить. Если после этого вы поняли, что разрыва не избежать, подготовьтесь к разговору об этом. Вашей первой фразой должна стать» «Я хорошо все обдумал (а) и принял (а) решение. Таким началом разговора вы даете понять партнеру, что приняли взвешенное решение и намерены его выполнить.

Если же в отношениях между вами необходимо что-то поменять, и вы не уверены, что отношения себя уже исчерпали, то все проблемы старайтесь обсуждать не с посторонними людьми, а с вашей второй половинкой. С друзьями, родителями, другими людьми нужно говорить про ваши отношения лишь в том случае, если вы не можете найти выход из сложившейся ситуации. В крайнем случае, обратитесь к практикующему психологу, специализирующемся на отношениях между людьми.

Спокойно расскажите партнеру о решении.

Не нужно решать проблемы с помощью телефонных разговором, электронных писем или просьб друзей сказать вашему партнеру о разрыве отношений. Важно сказать об этом второй половинке лично. Подобный разговор необходим, и отказываться от него нужно только в том случае, если вы боитесь за собственную безопасность. Не поддавайтесь на различные уговоры, обещания все исправить, поменять, если вы уже твердо приняли решение о разрыве отношений. Потом сделать это будет еще больнее. Разговор необходимо построить таким образом, чтобы в нем не нашлось места обмену мнениями, компромиссам и спорам. Иначе существует большой риск, что вас переубедят и предложат продолжить отношения, которые себя исчерпали.

Не ввязывайтесь в спор о ваших отношениях.

Ведь решение о расставании уже принято и ничего изменить нельзя. Поздно говорить о том, что нужно исправить и как быть дальше. Бесполезно искать виноватых и рассказывать друг другу о том, кто и в чем был не прав.

Не поддавайтесь на уговоры, рассказы о том, как раньше вам вместе было хорошо. Раньше - это раньше, а сейчас - это сейчас.

Оставьте прошлое в прошлом.

Дайте понять партнеру, что вы хотите двигаться дальше, но уже без него. Выразите эту мысль очень четко, без всяких недомолвок. Чтобы он понял, это не пауза, не расставание на время, не перерыв в отношениях, а окончательный разрыв. Надо научиться оставлять прошлое в прошлом, чтобы думать о будущем.

И еще: прекратив отношения с человеком, необходимо полностью исключить его присутствие в вашей жизни, перестать шпионить за ним в социальных сетях, узнавать новости о нем от ваших общих знакомых. Это будет сделать очень непросто, вам порой будет очень больно, но вы должны справиться со всем этим.

Фото: historitejetes.com

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