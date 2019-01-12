Живучие стереотипы об отношениях, которые лучше забыть

Бабушкины рассказы и многочисленные журнальные статьи со временем стали надежным фундаментом для многих ошибочных представлений об отношениях между мужчиной и женщиной. Эти представления неоднократно опровергались наукой и практическими экспериментами, но, тем не менее, уровень «въедливости» таких стереотипов настолько высок, что большинство женщин до сих пор являются их ярыми защитницами. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с советами о любви и отношениях, которым давно пора на покой.

1. Мужчинам нравятся стервы

Стоит начать с того, что мало кто понимает, кто такая стерва. При упоминании этого слова, в голове сразу рисуется образ роковой красотки: умной, смелой, решительной, невероятно привлекательной, но при этом эгоцентричной и меняющей мужчин, как перчатки. Между тем, толковый словарь утверждает, что стерва - это конфликтная и склочная женщина, склонная к истерикам. Образы отличаются, не так ли? Невзирая на распространенный стереотип, умная и одновременно красивая женщина по определению не может быть синонимом стервозной истерички. Это подтверждают многочисленные исследования, которые проводились в США и Израиле. Результаты исследований доказывают, что мужчины действительно предпочитают привлекательных, умных и сексуальных женщин, но, по их мнению, такими являются отзывчивые и неравнодушные собеседницы, способные выслушать и проявить искренний интерес. Вот такой вот парадокс.

2. Чем слабее женщина, тем лучше

Времена, когда мужчин поражали в самое сердце красивые и оттюнингованные нимфы безвозвратно канули в лету. Длинноногие бездельницы, которые едва умеют читать, давно перестали умилять успешных и состоявшихся в жизни мужчин. Современный мужчина хочет видеть рядом с собой умную, привлекательную, состоявшуюся во всех отношениях женщину, которая поражает индивидуальностью и интеллектуальной составляющей.

3. Женщина должна стать лучшим другом

Безусловно, дружба - это основа долгих и крепких любовных отношений. Если люди не дружат, вряд ли им удастся провести всю жизнь вместе бок о бок. Но в данном случае главным является соблюдение пресловутого баланса. Важно быть для мужчины близким человеком, который всегда выслушает, поймет и поддержит инициативу, но не нужно переходить черту и становиться для него «своим в доску парнем». Будучи другом, не забывайте о том, что вы, в первую очередь, женщина и нет никакой необходимости проводить все свои вечера за совместным просмотром футбола под резвый звон пивных бокалов. Оставайтесь для вашего мужчины музой и вдохновением. Он должен видеть в вас не только близкого человека, но и объект желания.

4. Нужно успеть выйти замуж до 25

Самый живучий стереотип, который мешает многим женщинам спать спокойно и не испытывать при этом чувство безысходности. 25 сегодня - это вообще не возраст, и даже 30, и даже 35. В этом возрасте женщины активно познают себя, делают карьеру, путешествуют, самосовершенствуются и всячески развиваются. Если вам 30 и у вас нет детей и мужа, то это вовсе не означает, что с вами что-то не так, с вами все прекрасно: вы молодая, активная и современная женщина. Сегодня модно заниматься собой, а стереотипы о возрасте вызывают разве что улыбку.

Фото: prime-time.club

Еще по теме:

Шесть стереотипов, которые портят нам жизнь

Пять стереотипов, мешающих успеху

Мы знаем о сексе... ничего

Жизнь без партнера и наше отношение к отношениям

Ошибки женщин - в постели и в семейной жизни