Как стать счастливой

Осенью и зимой, когда вокруг все серое и депрессивное, как никогда актуально умение оставаться в хорошем настроении. К сожалению, это получается далеко не всегда, ведь промозглый ветер и накрапывающий дождь или снег за окном так и норовят вывести вас из себя. В этой ситуации главное не отчаиваться, а вспомнить, что иногда для того, чтобы "словить" ощущение настоящего счастья нужно не так много.

1. Займитесь спортом

Исследователи Техасского университета выяснили, что регулярные тренировки существенно увеличивают шансы полностью избавиться от симптомов депрессии. 30 % людей, которые принимали участие в 12-недельном эксперименте, отказались от антидепрессантов, еще 20% почувствовали существенное облегчение после того, как стали заниматься спортом.

2. Запишитесь на массаж.

Массаж действительно способен эффективно расслабить мышцы и перезагрузить голову. Если ваш мужчина не склонен к тому, чтобы массажировать вас долгими вечерами, не стесняйтесь записаться к профессионалу. Уже после одного сеанса вы почувствуете, как ваше плохое настроение стремительно испаряется.

3. Выйдите из соцсетей

Как показывают многочисленные исследования, наблюдение за успехом знакомых или незнакомых людей в социальных сетях способно заметно ухудшить настроение, а в некоторых случаях даже привести к депрессии. Если вы не хотите провести осень и зиму за бесцельным просмотром страниц знаменитостей, смело выключайте ваши девайсы и выходите в реальный мир. Встретьтесь с друзьями, прочтите хорошую книгу, посмотрите любимый фильм или просто погуляйте на улице. Вот увидите, через пару часов вы точно почувствуете себя счастливой.

4. Записывайте мысли

Начните вести дневник, в котором вы будете записывать ваши идеи, цели и мечты. Подобные записи структурируют мысли и начисто лишают паники относительно вашей реальной жизни. Если вы будете наглядно видеть то, что вам нужно для счастья, времени на прокрастинацию попросту не останется, ведь вы будете слишком заняты претворением ваших идей в жизнь.

5. Окружайте себя комфортом

Этот совет касается всех сфер вашей жизни: личной составляющей, работы, свободного времени, контактов и т. д. Если вы терпеть не можете свою работу, и каждый день идете туда, как на каторгу, подумайте, а нужно ли так себя мучить? Может быть лучше прислушаться наконец к своему сердцу и заняться тем, к чему лежит душа?

6. Заведите счастливых друзей

"С кем поведешься, от того и наберешься",- эта фраза идеально демонстрирует то, что позитивные люди должны общаться с себе подобными. Если вы будете проводить время с теми, кто не жалуется на жизнь, а наслаждается моментом, вы обязательно почувствуете себя таким же счастливым человеком, как и ваш друг.

7. Не скупитесь

Будьте щедрыми и не стесняйтесь делать людям приятно. Если вы идете а встречу с подругой, купите ей по дороге кофе или ее любимое пирожное. Она обязательно оценит этот жест, а вы точно почувствуете себя счастливее.

8. Любите себя

Цените себя, обожайте, балуйте. Устройте воскресный SPA-ритуал у себя в ванной, купите себе букет шикарных цветов или новое платье. Превратите жизнь в удовольствие!

Фото: zenun.ru

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