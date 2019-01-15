Ошибки, из-за которых отношения могут закончиться так и не начавшись

Начало отношений - это всегда захватывающий и эмоциональный процесс. Партнер вызывает неподдельный интерес, а дух захватывает так, будто вы вот-вот прыгнете с парашютом. Но как сохранить интригу и не разрушить отношения, которые только начались? Профессор психологии Келли Кемпбелл советует придерживаться теории социального проникновения, которая предполагает неспешный и последовательный переход от нейтральных тем для общения к более личным. Кемпбелл считает, что большинство пар совершают серьезную ошибку, открываясь друг другу полностью на первом свидании. Такие действия расхолаживают и автоматически снижают уровень интереса к партнеру. Эксперт считает, что в вопросах взаимоотношений излишняя спешка ни к чему, ведь медленное и неспешное развитие способно привести к успеху с большей долей вероятности, чем стремительное и страстное начало.

Если вы хотите, чтобы ваша влюбленность переросла долгие и гармоничные отношения, возьмите на заметку следующие правила:

1. Не обрывайте партнеру телефон бесконечными звонками и сообщениями.

Общение между вами ни в коем случае не должно быть вынужденным, оно должно идти от души и приносить удовольствием вам двоим. Не стоит проявлять излишнюю настойчивость, это может раз и навсегда охладить пыл вашего возлюбленного и свести на нет все желание взаимодействовать с вами в дальнейшем. Самое главное - это взаимность и неспешность.

2. Не переходите на личные темы слишком рано.

Как было сказано выше, неспешность в отношениях работает гораздо эффективнее, чем слишком скорое развитие событий, поэтому если вы чувствуете, что переходить к рассказам о вашей бурной юности еще слишком рано, стоит прислушаться к себе и повременить. Все должно происходить вовремя.

3. Не занимайтесь сексом, если не хотите

Сегодня культ секса достиг апогея, существует огромное количество теорий, рассказывающих о том, когда, где и как нужно заняться сексом с новым партнером. Не стоит относиться к таким рекомендациям слишком серьезно, каждые взаимоотношения уникальны и все люди разные, поэтому делайте так, как считаете нужным. Главное, чтобы секса хотели оба партнера. Запомните, никто не может регламентировать вашу личную жизнь, поэтому следуйте своим желаниям.

4. Не пытайтесь казаться лучше, чем вы есть на самом деле.

Искренность - залог успешных отношений. Если вы заинтересованы в «долгой игре», не поддавайтесь искушению придумать себе новую биографию. Если вы любите романтические комедии, не нужно убеждать партнера в том, что вы без ума от документальных фильмов о Северной Корее. Фальшь очень чувствуется, поэтому просто будьте собой.

5. Не критикуйте себя

Не стоит принижать свои достоинства и негативить. Если в вашей жизни были эпизоды, которыми вы не гордитесь, постарайтесь рассказать о них в позитивном ключе. Очень часто первостепенную роль играет не предмет разговора, а подача. В мире нет идеальных людей, поэтому расслабьтесь и скажите партнеру несколько добрых слов о себе.

Фото: m.fotostrana.ru

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